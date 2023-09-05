Нове дослідження впливу спорту

Вчені з Університету Квінсленду проаналізували дані більш ніж 4200 австралійських дітей за восьмирічний період з іншого поздовжнього дослідження. Вчені вивчали переваги командних видів спорту, наприклад футболу, а також індивідуальних видів спорту, таких як карате, теніс або гімнастика.

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Вони виявили, що спорт позитивно впливає на здоров'я, незалежно від його виду, проте діти, які грали в команді, отримали більшу користь. Це може бути пов'язано з соціальними аспектами – з оточенням однолітками, що підтримують, можливістю зав'язати дружні відносини і роботою над досягненням спільної мети.

Спорт позитивно впливає на психічне здоров'я

Ми виявили, що хлопчики, які займалися командними видами спорту, відчували менше психосоціальних труднощів і мали кращу якість життя, пов'язану зі здоров'ям, тоді як користь від участі у командних видах спорту була нижчою серед дівчаток,

– зазначили автори дослідження.

Деякі можливі причини, що пояснюють нижчий рівень участі дівчаток у командних видах спорту, можуть бути відсутність віри в себе та впевненості у своїх спортивних здібностях або поширений стереотип про те, що командні види спорту є заняттям, у якому домінують чоловіки. Це також може бути пов'язане з відсутністю у дівчаток можливості брати участь у командних видах спорту або з відсутністю різноманітності видів спорту, що пропонуються у школах та позакласних програмах.

Вчені сподіваються, що це дослідження послужить основою для стратегій щодо заохочення участі дітей у спортивних змаганнях та подальшого вивчення того, чому дівчатка з меншою ймовірністю беруть участь у командних видах спорту.