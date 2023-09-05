Новое исследование влияния спорта

Ученые из Университета Квинсленда проанализировали данные более 4200 австралийских детей за восьмилетний период из другого продольного исследования. Ученые изучали преимущества командных видов спорта, например футбола, а также индивидуальных видов спорта, таких как каратэ, теннис или гимнастика.

Также на тему: Почему у детей появляются мнимые друзья и насколько это опасно

Они обнаружили, что спорт положительно влияет на здоровье, независимо от его вида, однако игравшие в команде дети получили большую пользу. Это может быть связано с социальными аспектами – с окружающими поддерживающими сверстниками, возможностью завязать дружеские отношения и работой над достижением общей цели.

Спорт положительно влияет на психическое здоровье

Мы обнаружили, что мальчики, занимавшиеся командными видами спорта, испытывали меньше психосоциальных трудностей и имели лучшее качество жизни, связанное со здоровьем, в то время как польза от участия в командных видах спорта была ниже среди девочек.

– отметили авторы исследования.

Некоторые возможные причины, объясняющие более низкий уровень участия девочек в командных видах спорта, могут иметь отсутствие веры в себя и уверенность в своих спортивных способностях или распространенный стереотип о том, что командные виды спорта являются занятием, в котором доминируют мужчины. Это также может быть связано с отсутствием у девочек возможности участвовать в командных видах спорта или отсутствием разнообразия видов спорта, предлагаемых в школах и внеклассных программах.

Ученые надеются, что это исследование послужит основой для стратегий поощрения участия детей в спортивных соревнованиях и дальнейшего изучения того, почему девочки с меньшей вероятностью принимают участие в командных видах спорта.