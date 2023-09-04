Почему у детей появляются воображаемые друзья

Согласно исследованию, у 65% маленьких детей есть воображаемые друзья. Они наиболее распространены среди детей дошкольного возраста, но могут остаться или появиться в раннем подростковом возрасте. Обычно дети перестают играть с фантазиями, когда готовы двигаться дальше.

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Есть несколько причин, почему у детей могут быть воображаемые друзья, ведь они могут:

обеспечить общение, например, в случае с единственным ребенком, но они не обязательно указывают на одиночество;

удовлетворить эмоциональную потребность, занимая ребенка, если ему скучно и одиноко;

помочь детям изучить мир, который они создают.

Такие малыши могут быть более изобретательными и с большей вероятностью получать удовольствие от фантастических игр и волшебных историй. Для этих выдуманных компаньонов нет универсального эталона. Они могут быть человеческими или фантастическими. Некоторые из них остаются на годы, другие меняются каждые несколько месяцев на более новую "версию".

Могут быть опасны воображаемые друзья

Родителям не нужно беспокоиться, если у их ребенка есть воображаемый друг, поскольку это вполне нормальная часть развития в раннем детстве. Однако, если взрослый замечает, что ребенок отказывается от возможности общаться с другими детьми и играет с воображаемым другом, возможно, стоит понять, что ребенок чувствует.

Воображаемые друзья подходят для развития и могут иметь много преимуществ, но есть несколько ситуаций, в которых родителям может понадобиться помощь специалиста:

если отношения с воображаемым другом кажутся отрицательными или если темы агрессии, насилия и причинения вреда себе или другим доминируют;

если ребенок кажется слишком увлечен вымышленным другом или отказывается от других аспектов жизни;

если воображаемый друг сохраняется длительно в подростковом или взрослом возрасте.

Не у всех детей появляются придуманные друзья. Но это не значит, что ребенок не креативный: это просто означает, что, когда ему не с кем играть, он хочет заниматься чем-то другим, например строить из кубиков или раскрашивать.