В Великобритании провели опрос 1000 родителей школьников в начале учебного года – 46% участников отметили ту или иную степень тревожности по поводу посещения школьного туалета у своих детей.

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Почему дети боятся школьных туалетов

По данным различных опросов детей и родителей, шотландские исследователи обозначили основные причины проблем с посещением школьных туалетов:

детям ограничивают доступ к туалету – например, только на перерывах;

нет мыла или оно грязное;

нет туалетной бумаги;

дверь в кабинки не закрывается;

в туалете плохо пахнет;

дети боятся буллинга;

стыдно просить разрешения пойти туалет;

нет сидений на унитазах или они сломаны;

время на посещение ограничено;

нет корзин для мусора или они переполнены;

не работает спуск или засорился унитаз;

неприятный запах мочи.

Даже если туалет в хорошем состоянии, он может вызвать у ребенка тревогу. Опыт многих детей в школу ограничен домашним туалетом, отличающимся от школьного кардинально. А немногочисленные посещения общественных туалетов могли оставить тяжелые воспоминания, потому что они были грязными или слишком шумными. Да, автоматический спуск или работа сушилки для рук могут по-настоящему напугать ребенка и надолго отпугнуть его от посещения общественных туалетов.

Как помочь ребенку

Если ребенок только собирается в первый класс и есть возможность выбрать школу, следует уделить внимание туалетам в ней. Ко дню открытой двери их, конечно, уберут – в учебное время они могут выглядеть иначе. Но можно оценить расположение, наличие замков на кабинках, сидений на унитазах, высоту дверей.

Вот как можно помочь подготовиться ребенку:

Потренироваться в других общественных туалетах. С одной стороны, ребенок адаптируется к идее ходить в туалет вне дома. С другой – немного освоится с технической стороной – например, с разными приспособлениями для спуска воды и сушилками для рук.

Подготовить подходящую одежду для школы, которая не усложнит поход в туалет.

Предварительно приучить ребенка к рутине, например, ходить в туалет через 20 – 30 минут после еды; научить базовым правилам смывать за собой, тщательно мыть руки.

Если есть проблемы с недержанием или запора, обратиться к врачу и получить план лечения.

Можно также до начала занятий посетить школьный туалет вместе с ребенком, посмотреть, где размещается.

Если ребенок уже ходит в школу и возникли проблемы с посещением туалета, прежде всего важен откровенный разговор. Нужно попытаться понять причины тревожности ребенка: связаны они с каким-то негативным опытом, недостаточной чистотой, социальной тревожностью или чем-то еще.

Можно озвучить свою обеспокоенность по поводу здоровья ребенка, рассказать, что сдерживать позывы к мочеиспусканию и дефекации вредно, это может привести к недержанию и запорам; что ограничение питья тоже вредно, кроме того, не сократит позывы. С тревожностью и отрицательным опытом можно обратиться к детскому психологу.