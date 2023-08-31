Психологи считают, что переход в новую школу в начальных классах наименее болезнен. Если родители чаще будут хвалить ребенка за любого, пусть и небольшого, победу и не сравнивать с другими учениками, то ему будет гораздо проще привыкнуть к новому месту.

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Переход в средней школе протекает труднее, чем в начальной. Как правило, в классе уже сформировался определенный "скелет", куда влиться новичку будет сложно. Но сложнее всего адаптация дается старшеклассникам.

Как помочь ребенку пережить изменения

Старайтесь спланировать переход к началу учебного года или хотя бы четверти. Во-первых, будет не так страшно начинать обучение одновременно со всеми. Во-вторых, наверное, придут еще новенькие, это тоже снимает стресс – "я не один такой".

Не прибавляйте стрессу. Отложите на пару месяцев разбор оценок, успокойте ваши ожидания и не ругайте за несделанные задания. Есть вероятность, что успеваемость вашего ребенка немного упадет. Сейчас ее мозг очень занят тем, чтобы "сохранить лицо" и занять должное место в коллективе, пока не до оценок.

Будьте уверены и спокойны. Не транслируйте ребенку свои страхи и сомнения. Укажите, что вы уверены, что в новом классе будет хорошо. Если вы видите, что ребенок чего-то боится, расскажите ему о своем опыте, как вы преодолели свой страх. Если вы сами меняли школу, обязательно расскажите об этом.

Будьте рядом. Перед тем, как ваш ребенок начнет обучение, постарайтесь побывать в новой школе вместе. Лучше несколько раз, если получится. Сходите на экскурсию, познакомьтесь с учителем, поезжайте в столовую, покатайтесь по территории на велосипеде. Пусть ребенок увидит это новое пространство, разберется, как он работает: где туалет и актовый зал, сколько стоит булочка с чаем. После этого новая школа первого дня занятий будет уже не такова и новая.

Предложите помощь. Спросите у ребенка, что сложно на новом месте? Дети очень разные, для каждого сложности свои: не знаю, что отвечать на расспросы других детей; страшно, что учителя часто вызывают; мне не с кем дружить. Ребенку правда сейчас нужна ваша помощь, будет здорово, если вы посоветуете, как себя вести в разных ситуациях, поделитесь своим опытом.

Следите за эмоциональным состоянием вашего ребенка. Если вы замечаете, что ребенок не хочет вставать утром, часто болеет, не общается ни с кем из новых одноклассников, не успевает с учебы, это может являться признаком слишком сильного стресса. Если в течение 3 месяцев эти симптомы не проходят и не смягчаются, следует обратиться к психологу.

К сожалению, часто бывает, что новенькие, оказавшись в токсическом коллективе, становятся жертвой травли. Такую ситуацию обязательно нужно разрешать вместе с учителем и не надеяться, что дети сами разберутся.

Важна стабильность. Сейчас это очень не просто, но постарайтесь сохранить как можно больше привычного в жизни ребенка. Новая школа – большая смена (тем более, если причина в переезде), пусть хотя бы блины на завтрак, вечерняя прогулка с собакой и кафе-мороженое в субботу останутся неизменными.