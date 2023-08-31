Психологи вважають, що перехід у нову школу у початкових класах найменш болісний. Якщо батьки частіше хвалитимуть дитину за будь-яку, нехай і невелику, перемогу і не порівнюватимуть з іншими учнями, то їй буде набагато простіше звикнути до нового місця.

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Перехід у середній школі протікає складніше, ніж у початковій. Як правило, у класі вже сформувався певний "кістяк", куди влитися новачкові буде складно. Але найскладніше адаптація дається старшокласникам.

Як допомогти дитині пережити зміни

Намагайтеся спланувати перехід на початок навчального року або хоча б чверті. По-перше, буде не так страшно розпочинати навчання одночасно з усіма. По-друге, напевно, прийдуть ще новенькі, це теж знімає стрес – "я не один такий".

Не додавайте стресу. Відкладіть на пару місяців розбір оцінок, заспокойте ваші очікування і не лайте за незроблені завдання. Є ймовірність, що успішність вашої дитини трохи впаде. Зараз її мозок дуже зайнятий тим, щоб "зберегти обличчя" і зайняти належне місце в колективі, поки що не до оцінок.

Будьте впевнені та спокійні. Не транслюйте дитині свої власні страхи та сумніви. Покажіть, що ви впевнені, що у новому класі буде добре. Якщо ви бачите, що дитина чогось боїться, розкажіть їй про свій досвід, як ви подолали свій страх. Якщо ви самі змінювали школу, обов'язково розкажіть про це.

Будьте поруч. Перед тим, як ваша дитина розпочне навчання, постарайтеся побувати в новій школі разом. Краще кілька разів, якщо вийде. Сходіть на екскурсію, познайомтеся з учителем, поїжте в їдальні, покатайтеся по території на велосипеді. Нехай дитина побачить цей новий простір, розбереться, як він працює: де туалет та актова зала, скільки коштує булочка з чаєм. Після цього нова школа першого дня занять буде вже не така і нова.

Запропонуйте допомогу. Запитайте у дитини, що складного на новому місці? Діти дуже різні, для кожного складнощі свої: не знаю, що відповідати на розпитування інших дітей; страшно, що вчителі часто викликають; мені нема з ким дружити. Дитині правда зараз потрібна ваша допомога, буде здорово, якщо ви порадите, як поводитись у різних ситуаціях, поділіться своїм досвідом.

Слідкуйте за емоційним станом вашої дитини. Якщо ви помічаєте, що дитина не хоче вставати вранці, часто хворіє, не спілкується ні з ким із нових однокласників, не встигає з навчання, це може бути ознакою занадто сильного стресу. Якщо протягом 3 місяців ці симптоми не минають і не пом'якшуються, слід звернутися до психолога.

На жаль, часто буває, що новенькі, опинившись у токсичному колективі, стають жертвою цькування. Таку ситуацію обов'язково треба вирішувати разом з учителем і не сподіватися, що діти самі розберуться.

Важлива стабільність. Нині це дуже не просто, але постарайтеся зберегти якнайбільше звичного в житті дитини. Нова школа – велика зміна (тим більше якщо причина в переїзді), хай хоча б млинці на сніданок, вечірня прогулянка з собакою і кафе-морозиво у суботу залишаться незмінними.