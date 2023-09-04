Чому у дітей з'являються уявні друзі

Згідно з дослідженням, у 65% маленьких дітей є уявні друзі. Вони найпоширеніші серед дітей дошкільного віку, але можуть залишитися чи з'явитися у ранньому підлітковому віці. Зазвичай діти перестають грати з фантазіями, коли готові рухатися далі.

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Є кілька причин, чому у дітей можуть бути уявні друзі, адже вони можуть:

забезпечити спілкування, наприклад, у випадку з єдиною дитиною, але вони не обов'язково вказують на самотність;

задовольнити емоційну потребу, займаючи дитину, якщо їй нудно та самотньо;

допомогти дітям досліджувати світ, який вони створюють.

Такі малюки можуть бути винахідливішими і з більшою ймовірністю отримувати задоволення від фантастичних ігор та чарівних історій. Для цих придуманих компаньйонів немає універсального стандарту. Вони можуть бути людськими або фантастичними. Деякі з них залишаються на роки, інші змінюються кожні кілька місяців на новішу "версію".

Чи можуть бути небезпечними уявні друзі

Батькам не потрібно турбуватися, якщо у їхньої дитини є уявний друг, оскільки це цілком нормальна частина розвитку в ранньому дитинстві. Однак, якщо дорослий зауважує, що дитина відмовляється від можливості спілкуватися з іншими дітьми і натомість грається з уявним другом, можливо, варто зрозуміти, що дитина відчуває.

Уявні друзі підходять для розвитку та можуть мати багато переваг, але є кілька ситуацій, в яких батькам може знадобитися допомога фахівця:

якщо відносини з уявним другом здаються негативними або якщо теми агресії, насильства та заподіяння шкоди собі чи іншим домінують;

якщо дитина здається занадто захоплена вигаданим другом, або відмовляється від інших аспектів життя;

якщо уявний друг зберігається тривалий час у підлітковому чи дорослому віці.

Не у всіх дітей з'являються вигадані друзі. Але це не означає, що дитина не креативна: це просто означає, що, коли їй нема з ким гратись, вона хоче займатися чимось іншим, наприклад будувати з кубиків або розфарбовувати.