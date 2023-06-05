У Міжнародному класифікаторі хвороб немає нічого, що пов'язано з метеозалежністю, тобто такого синдрому офіційно немає. Але є люди, які скаржаться на різні болі через погоду – найчастіше головний біль. У науки немає однозначної відповіді все це.

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Тригери, які викликають головний біль:

сон понад вісім годин;

погана постава;

парфуми та освіжувачі повітря з сильними запахами;

яскраве світло та відблиски;

певні продукти: витримані сири, дієтичні газовані напої, оброблене м'ясо;

погана погода.

Погода може впливати на головний біль

Нас цікавить погана погода. Якщо людина схильна до головного болю, вона може помітити, що під час дощів, високої вологості, підвищеної температури повітря болить голова. Це не всі тригери, які пов'язані з погодою, болі можуть також викликати:

яскраве сонячне світло та сонячні відблиски;

сильна спека чи холод;

вітряна або негода, сухе повітря;

зміни атмосферного тиску.

Погода та мігрень

У деяких людей зміни погоди можуть спричинити дисбаланс хімічних речовин у мозку, що може спричинити мігрень.

Але вченим важко довести, що якась погода викликає напади мігрені. Скоріше погода – це один із тригерів, який може вплинути на людину, але не факт, що вплине. Цей вплив збільшується, якщо тригерів кілька, наприклад, людина схильна до мігрені через втому, стрес або брак сну та випила алкоголь – і на тлі всього цього різко змінилася погода.

Не всі люди з мігрень чутливі до змін погоди. Одні можуть зреагувати на сильну спеку, інші – на холод, а треті не помітити змін у погоді взагалі.

Виходить, однозначно пов'язати якусь конкретну погоду та різні види головного болю не можна: швидше за все, на людину впливає кілька тригерів одразу. Також важливо, що сама собою погода навряд чи може викликати мігрень, але якщо людина вже страждає від мігрені, різкі зміни в погоді можуть вплинути на неї.