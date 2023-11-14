Поганий сон посилює біль

Відкриття вчених не тільки пояснює те, як сон пов'язаний з больовою чутливістю, воно також сприяє пошуку нових лікарських молекул, подібних до NADA за будовою та функціями. Такі ліки могли б покращити якість життя людей із хронічним розладом сну.

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Поки дані були отримані лише в експериментах на мишах, і тому їх не можна безпосередньо переносити на людей, потрібні подальші дослідження.

Відомо, що люди, які часто не висипаються, страждають від головного болю, болю в попереку та інших частинах тіла, причому ці болі можуть ставати хронічними і ще сильніше знижувати якість сну.

Що робити, щоб покращити сон

  • Приглушіть світло перед сном.
  • Припиніть користуватися комп'ютером, смартфоном або планшетом перед сном. Синє та зелене світло цих пристроїв бадьорить.
  • Під час перегляду телевізора переконайтеся, що ви перебуваєте на відстані не менше двох метрів.
  • Лягайте спати у прохолодній темній кімнаті.
  • Обмежте вживання кофеїну після полудня.

Спробуйте вставати з ліжка, якщо не вдається заснути протягом 15 хвилин. Це дозволить мозку асоціювати ліжко саме зі сном, а не з невдалими спробами заснути.

Краще не спати вдень у вихідні, намагаючись компенсувати втрачений сон через безсоння у будні. У такому разі ввечері буде більше шансів, що тіло саме "потягне" вас у ліжко.

Підготуйтеся морально. Створення нової звички до сну у більшості людей може займати 8 – 12 тижнів, і закріпити її складно, бо безсоння деморалізує.