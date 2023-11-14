Поганий сон посилює біль
Відкриття вчених не тільки пояснює те, як сон пов'язаний з больовою чутливістю, воно також сприяє пошуку нових лікарських молекул, подібних до NADA за будовою та функціями. Такі ліки могли б покращити якість життя людей із хронічним розладом сну.
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Поки дані були отримані лише в експериментах на мишах, і тому їх не можна безпосередньо переносити на людей, потрібні подальші дослідження.
Відомо, що люди, які часто не висипаються, страждають від головного болю, болю в попереку та інших частинах тіла, причому ці болі можуть ставати хронічними і ще сильніше знижувати якість сну.
Що робити, щоб покращити сон
- Приглушіть світло перед сном.
- Припиніть користуватися комп'ютером, смартфоном або планшетом перед сном. Синє та зелене світло цих пристроїв бадьорить.
- Під час перегляду телевізора переконайтеся, що ви перебуваєте на відстані не менше двох метрів.
- Лягайте спати у прохолодній темній кімнаті.
- Обмежте вживання кофеїну після полудня.
Спробуйте вставати з ліжка, якщо не вдається заснути протягом 15 хвилин. Це дозволить мозку асоціювати ліжко саме зі сном, а не з невдалими спробами заснути.
Краще не спати вдень у вихідні, намагаючись компенсувати втрачений сон через безсоння у будні. У такому разі ввечері буде більше шансів, що тіло саме "потягне" вас у ліжко.
Підготуйтеся морально. Створення нової звички до сну у більшості людей може займати 8 – 12 тижнів, і закріпити її складно, бо безсоння деморалізує.