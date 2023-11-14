Поганий сон посилює біль

Відкриття вчених не тільки пояснює те, як сон пов'язаний з больовою чутливістю, воно також сприяє пошуку нових лікарських молекул, подібних до NADA за будовою та функціями. Такі ліки могли б покращити якість життя людей із хронічним розладом сну.

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Поки дані були отримані лише в експериментах на мишах, і тому їх не можна безпосередньо переносити на людей, потрібні подальші дослідження.

Відомо, що люди, які часто не висипаються, страждають від головного болю, болю в попереку та інших частинах тіла, причому ці болі можуть ставати хронічними і ще сильніше знижувати якість сну.

Що робити, щоб покращити сон

Приглушіть світло перед сном.

Припиніть користуватися комп'ютером, смартфоном або планшетом перед сном. Синє та зелене світло цих пристроїв бадьорить.

Під час перегляду телевізора переконайтеся, що ви перебуваєте на відстані не менше двох метрів.

Лягайте спати у прохолодній темній кімнаті.

Обмежте вживання кофеїну після полудня.

Спробуйте вставати з ліжка, якщо не вдається заснути протягом 15 хвилин. Це дозволить мозку асоціювати ліжко саме зі сном, а не з невдалими спробами заснути.

Краще не спати вдень у вихідні, намагаючись компенсувати втрачений сон через безсоння у будні. У такому разі ввечері буде більше шансів, що тіло саме "потягне" вас у ліжко.

Підготуйтеся морально. Створення нової звички до сну у більшості людей може займати 8 – 12 тижнів, і закріпити її складно, бо безсоння деморалізує.