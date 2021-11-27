Невпевненість у собі та власній компетентності може серйозно вплинути на успішність та продуктивність людини.

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У психологічній студії "Сенс" розповіли, як розпізнати ознаки неприємного синдрому.

Що таке синдром самозванця Синдром самозванця або імпостора – це розлад, через який людина сумнівається у собі та своїх вміннях навіть попри особисті та професійні заслуги. Це – конфлікт між власним сприйняттям та тим, як сприймає людину оточення. Особи з синдромом самозванця не вірять, що їхні успіхи – це їхня заслуга, а впевнені, що це лише удача та вдалі фактори.

Синдром може призвести до ненормованих вимог до себе. Людина почне працювати більше та важче, не шкодуючи себе та свого здоров’я. В результаті постійний внутрішній тиск може значно погіршити самопочуття та емоційну стабільність.

Синдром самозванця серйозно впливає на життя / Фото Wall Street Journal

Чим довше у людини тримається синдром самозванця, тим більше шанс отримати тривогу, депресію та необґрунтовані звинувачення щодо себе.

Різні типи "імпосторів"

Провідний дослідник синдрому самозванця доктор Валері Янг описав 5 основних типів людей, які страждають від цього розладу. Класифікацію він опублікував у своїй книзі "Таємні думки успішних жінок: чому здібні люди страждають від синдрому самозванця і як процвітати попри це".

Перфекціоніст

Такі люди зосереджуються на тому, як виконують справи – вони вимагають від себе досконалості у кожній справі.

"Перфекціоністи" не можуть змиритися з тим, що ідеально виконані справи – не завжди реалістичний результат. Люди, які бажають відповідати високим стандартам, стикаються з розчаруванням.

Перфекціоністи очікують ідеального результату / Фото Рея Вільямса

В результаті вони починають соромитися виконаної роботи – критикують себе за найменші помилки та навіть уникають нових справ.

Природжений геній

"Генії" постійно вивчають щось нове, не докладаючи значних зусиль. Такі люди вірять, що зобов'язані зрозуміти усе й одразу – всі ж так роблять. Якщо "геніям" не вдається досягти чогось з першого разу, вони почувають себе приниженими. Вони соромляться своїх невдач та не можуть змиритися зі своєю "необдарованістю".

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Соло-виконавець

Такі люди впевнені, що всі труднощі треба долати лише самотужки. Якщо незалежні особи не можуть досягти чогось без допомоги інших, то справа вже вважається провальною – "соло-виконавці" почуваються неважливими, а їх зусилля – марними.

Соло-виконавці намагаються робити все самотужки / Фото Unsplash

Експерт

"Експерти" присвячують своїй роботі ненормовану кількість часу. У своїй справі вони досліджують кожну деталь, щоб досконало вивчити все та лиш потім готові визнати результат.

Такі люди вважатимуть себе шахраєм чи брехуном, якщо не зможуть дати вичерпну відповідь щодо своєї роботи.

"Експерти" сильно зациклюються на роботі / Фото Unsplash

Супергерої

Люди з "супергеройським" синдромом переконані, що повинні бути ідеальними у своїх життєвих ролях – батька/матері, друга, працівника, студента чи учня.

Якщо такі люди розуміють, що їм не вдається бути досконалими, то вони відкидають обов’язки та ролі. "Супергерої" доводять себе до межі, намагаючись виконувати обов’язки ролей та витрачаючи якомога більше енергії.

"Супергерої" використовують всі сили, щоб відповідати своїм вимогам / Фото Unsplash