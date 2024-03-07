Мова про препарат Монтелукаст. Активісти британської ініціативної групи розповіли, що серед побічних ефектів препарату у дітей спостерігають нічні жахіття, депресію і, в рідкісних випадках, галюцинації і навіть суїцидальну поведінку.

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Постраждалі відчували неконтрольовану агресію та страждали від нав'язливих думок. На жаль, були й спроби самогубства,

– ідеться у статті.

Самогубство в 14 років

Грем і Елісон Міллер – батьки Гаррі, який страждає на астму, наклав на себе руки у віці 14 років у лютому 2018 року.

Батьки дізналися про можливі побічні ефекти Монтелукасту через 2 роки після смерті сина і вимагають розслідування.

Контроль за призначенням

Британська група, до якої входять майже 3 500 членів, виступає за суворіші попередження, жорсткий контроль і підтримку постраждалих, які приймають, або яким показано препарат Монтелукаст.

Довідка. Ці ліки від астми та алергії було випущено фармацевтичним гігантом Merck у 1998 році. Вони запобігають звуженню дихальних шляхів і нападам астми.

Побічні ефекти препарату, включно зі змінами поведінки та настрою, вказані в інформаційному листку для пацієнтів. Водночас активісти наполягають на тому, що попередження мають бути надруковані на упаковці та про них обов'язково мають попереджати медичні працівники.

Що кажуть регулюючі органи

Агентство з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення (MHRA) підтвердило, що триває розгляд і вивчення ризиків, які пов’язані з препаратом Монтелукаст.

Наразі фахівці проводять додаткову перевірку, аби розглянути будь-які нові дані про ризик, індикатори недостатньої поінформованості пацієнтів, осіб, які здійснюють догляд, і медичних працівників, а також необхідність будь-яких подальших регулювальних дій, зокрема імовірність обмеження затсосування препарату.