Речь о препарате Монтелукаст. Активисты британской инициативной группы рассказали, что среди побочных эффектов препарата у детей наблюдают ночные кошмары, депрессию и, в редких случаях, галлюцинации и даже суицидальное поведение.

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Пострадавшие чувствовали неконтролируемую агрессию и страдали от навязчивых мыслей. К сожалению, были и попытки самоубийства,

– говорится в статье.

Самоубийство в 14 лет

Грэм и Элисон Миллер – родители Гарри, который страдает астмой, покончил с собой в возрасте 14 лет в феврале 2018 года.

Родители узнали о возможных побочных эффектах Монтелукаста через 2 года после смерти сына и требуют расследования.

Контроль за назначением

Британская группа, в которую входят почти 3 500 членов, выступает за более строгие предупреждения, жесткий контроль и поддержку пострадавших, которые принимают, или которым показан препарат Монтелукаст.

Справка. Это лекарство от астмы и аллергии было выпущено фармацевтическим гигантом Merck в 1998 году. Они предотвращают сужение дыхательных путей и приступы астмы.

Побочные эффекты препарата, включая изменения поведения и настроения, указаны в информационном листке для пациентов. В то же время активисты настаивают на том, что предупреждения должны быть напечатаны на упаковке и о них обязательно должны предупреждать медицинские работники.

Что говорят регулирующие органы

Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) подтвердило, что продолжается рассмотрение и изучение рисков, связанных с препаратом Монтелукаст.

Сейчас специалисты проводят дополнительную проверку, чтобы рассмотреть любые новые данные о риске, индикаторы недостаточной осведомленности пациентов, лиц, осуществляющих уход, и медицинских работников, а также необходимость любых дальнейших регулирующих действий, в частности вероятность ограничения затсосування препарата.