Нове дослідження плацебо

Ця робота охоплює вивчення 90 рандомізованих плацебо-контрольованих досліджень за участю дорослих пацієнтів із різними психічними захворюваннями.

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У цих дослідженнях розглянули такі діагнози як депресія, загальний тривожний синдром, панічний розлад, синдром дефіциту уваги та гіперактивності, посттравматичний стресовий розлад, соціальна фобія, манія, шизофренія та обсесивно-компульсивний розлад.

Плацебо допомогло при деяких психічних захворюваннях

Дослідники виявили, що самопочуття всіх учасників, які отримували плацебо – фактично імітацію звичних ліків – значно покращувалося. Особливо це помітно було у тих, хто страждав від депресії чи тривожних розладів. Пацієнти з іншими формами психічних порушень також відзначали позитивні зміни, хоч і меншою мірою.

Результати дослідження підтверджують вкрай важливу роль ефекту плацебо – покращення самопочуття пацієнта завдяки впевненості в ефективності лікування. Дослідники також вказують, що деякі психічні розлади можуть мати періодичний характер, при якому симптоми можуть зменшуватися або зникати з часом навіть без будь-якого лікування.

Плацебо не завжди корисне

Попри те, що це дослідження підкреслює значну роль плацебо у покращенні стану пацієнтів із психічними порушеннями, автори виключають можливість визначення, який саме із трьох факторів (ефект плацебо, натуральний перебіг хвороби чи взаємодія з медичним персоналом) є основним. Однак вони стверджують, що результати дослідження підтверджують цінність участі пацієнтів із психічними порушеннями у клінічних випробуваннях із плацебо з медичної та етичного погляду.

Вони також зазначили, що у пацієнтів із більш серйозними психічними розладами, такими як шизофренія та обсесивно-компульсивний розлад, покращення були найменшими, що наголошує на важливості медикаментозного лікування у цих випадках.