Новое исследование плацебо

Эта работа охватывает изучение 90 рандомизированных плацебо-контролируемых исследований с участием взрослых пациентов с различными психическими заболеваниями.

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В этих исследованиях рассмотрели такие диагнозы как депрессия, общий тревожный синдром, паническое расстройство, синдром дефицита внимания и гиперактивности, посттравматическое стрессовое расстройство, социальная фобия, мания, шизофрения и обсессивно-компульсивное расстройство.

Плацебо помогло при некоторых психических заболеваниях

Исследователи обнаружили, что самочувствие всех участников, получавших плацебо – фактически имитацию привычных лекарств – значительно улучшалось. Особенно это заметно было у тех, кто страдал от депрессии или тревожных расстройств. Пациенты с другими формами психических нарушений также отмечали положительные изменения, хотя и в меньшей степени.

Результаты исследования подтверждают крайне важную роль эффекта плацебо – улучшения самочувствия пациента благодаря уверенности в эффективности лечения. Исследователи также указывают, что некоторые психические расстройства могут иметь периодический характер, при котором симптомы могут уменьшаться или исчезать со временем даже без какого-либо лечения.

Плацебо не всегда полезно

Несмотря на то, что это исследование подчеркивает значительную роль плацебо в улучшении состояния пациентов с психическими нарушениями, авторы исключают возможность определения, какой именно из трех факторов (эффект плацебо, натуральное течение болезни или взаимодействие с медицинским персоналом) является основным. Однако они утверждают, что результаты исследования подтверждают ценность участия пациентов с психическими нарушениями в клинических испытаниях с плацебо с медицинской и этической точки зрения.

Они также отметили, что у пациентов с более серьезными психическими расстройствами, такими как шизофрения и обсессивно-компульсивное расстройство, улучшения были наименьшими, что подчеркивает важность медикаментозного лечения в этих случаях.