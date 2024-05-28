Предыдущие научные работы уже обнаружили прямую связь между физическим и психическим состоянием человека. Недоедание, избыток жирной и сладкой пищи, нерегулярный сон могут привести к возникновению тревожности и депрессии. Более того, ранние симптомы некоторых соматических заболеваний, таких как системная краевая волчанка, иногда воспринимаются как проявления психических нарушений.

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Новое исследование влияния физической слабости

Специалисты из Йельского университета (США) провели исследование, во время которого установили связь между физической слабостью и риском депрессии. В рамках этого исследования они проанализировали данные 352 277 человек в возрасте от 37 до 73 лет, зарегистрированных в биобанке Великобритании. Состояние участников сначала было оценено между 2006 и 2010 годами, а затем через 12 лет.

В качестве маркеров физической слабости выбрали: потеря веса, истощение, чувство слабости, отсутствие физической активности и низкая скорость ходьбы. Участники, которые не соответствовали ни одному из этих критериев, были классифицированы как "неслабые". Те, кто соответствует одному или двум подобным критериям, были отнесены к группе "приближенные к слабости", а те, кто соответствовал трем или более критериям, считались "слабыми".

Физическая слабость повышает риск депрессии

Через 12 лет после первоначальной оценки ученые установили, что у "приближенных к слабости" и "слабых" участников депрессию диагностировали соответственно в 1,6 и 3,2 раза чаще, чем у "неслабых". Наблюдалась прямая связь между степенью физической слабости и риском депрессии. Заметно, что такая связь была сильнее у мужчин и людей среднего возраста, чем у женщин и пожилых людей.

Ученые обнаружили, что на предельное значение физической слабости и риск депрессии влияют некоторые воспалительные маркеры, такие как повышенный уровень лейкоцитов и С-реактивного белка. Также важным было уменьшение объема мозга в пяти областях.

Авторы работы предполагают, что физическая слабость может вызвать воспалительный процесс в мозге и изменения в его структуре, что, в свою очередь, может стать причиной депрессии. В дальнейших исследованиях необходимо проверить эту гипотезу, однако уже сегодня можно говорить о тесной взаимосвязи между физической слабостью и психическим здоровьем.