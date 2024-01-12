У мережі поширюють інформацію, нібито українці масово помирають через неприїзд швидкої. Наводяться скриншоти новин українських ЗМІ про смерть людей від "порівняно нешкідливих хвороб".

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Фейки про швидку допомогу

Так, на Харківщині дівчинку вкусила кішка, заражена сказом, проте лікарі не зробили їй уколів; на Прикарпатті дівчина померла від грипу, ще кілька випадків, коли педагогам та вихователям середніх ставало погано з серцем, а лікарі просто не приїжджали до них. Також додається фрагмент діалогу, нібито швидка відмовилась їхати на виклик, коли в дитини розболівся зуб.

Відсутність доступних карет швидкої пояснюють зокрема використанням медичних автомобілів працівниками ТЦК для проведення мобілізації. Наприклад, випадок в Одесі в грудні 2023 року. Також згадують начебто слова керівника Волинського медичного центру Володимира Шмаля, що у 2022 році на Волині "закінчились автомобілі швидкої, а згодом і лікарі, котрих мобілізували в ЗСУ".

Все це буцімто призвело до створення корупційних схем, коли лікаря викликають лише за гроші. Так, у Харкові почали брати гроші за швидку допомогу. Місцева адміністрація збільшила кількість платних клінік, оскільки медичні заклади перевантажені пораненими українськими військовими. Виклик швидкої допомоги коштує 2000 гривень, супровід за межі міста – від 1600 до 2500 гривень, госпіталізація до лікарні – 800 гривень.



Скриншот допису

Як насправді

Перелічені смертельні випадки не вказують на проблему роботи системи швидкої допомоги. У жодній з новин не вказано, що смерть настала через відсутність належної допомоги. Ба більше, у новині про укус дитини твариною, хворою на сказ, не говорять про те, що дитину відмовились вакцинувати.

Згадані грип та сказ не є "порівняно нешкідливими хворобами". Грип – це високозаразне вірусне захворювання, яке може призвести до ускладнень й навіть до смерті. Сказ – це гостре інфекційне захворювання тварин і людини, спричинене нейротропним вірусом сказу. Характеризується розвитком своєрідного енцефаліту зі стрімким ушкодженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням кваліфікованої медичної допомоги смерть неминуча.

Перевірити правдивість діалогу про виклик швидкої дитині із зубним болем неможливо. Однак, згідно з Правилами виклику бригад швидкої допомоги, бригада не виїжджає до пацієнтів для надання стоматологічної допомоги. Тож за такої ситуації диспетчер мав право відмовити у виїзді за викликом.



Джерело: Правила виклику бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги

Загалом звернення до швидкої поділяють на критичні та екстрені. Критичним звернення вважається за умов відсутності чи неефективності дихання або ж масивної крововтрати/кровотечі, що зумовлені травмою, впливом зовнішніх факторів (ураження електричним струмом, блискавкою тощо), інтоксикацією та отруєнням, у тому числі укусами тварин, комах тощо, гострими та хронічними захворюваннями.

До екстрених належать звернення при станах, що супроводжуються: порушенням свідомості; ознаками кровотечі; ознаками гострого коронарного синдрому; ознаками гострого мозкового інсульту; розладами дихання і т.д.

Норматив прибуття за зверненнями, що належать до категорії критичних, – 10 хвилин з моменту надходження звернення до диспетчера та приймання виклику, екстрених – 20 хвилин. Масового дефіциту карет швидкої чи застосування їх як транспорт для роботи ТЦК також немає. Раніше ми вже спростовували фейк про відсутність автомобілів швидкої допомоги та лікарів у Волинській області через мобілізацію.

Жодних офіційних повідомлень про нестачу карет швидкої, бо їх віддали на потреби ЗСУ, не було, телеграм-канали вигадали цю новину. Про те, що всіх лікарів на Волині мобілізували, не повідомляли ні у Волинському медичному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, ні в інших медичних закладах області.

Наприкінці грудня в Одесі справді зафільмували, як нібито працівники ТЦК намагаються насильно посадити чоловіка в медичний автомобіль, їм перешкоджає жінка. Утім, службове розслідування показало, що співробітники ТЦК не брали участі в подіях.

Натомість громадянка попросила свого знайомого, військовослужбовця одної з бригад, що виконує бойове завдання на сході України, "налякати мобілізацією" чоловіка, з котрим розлучається та не може розділити майно. Це зробили з використанням службового спеціального транспорту. Наразі автомобіль повернули до бригади, де його застосовують за призначенням.

За даними інструмента для аналізу ринків YC.Market за 2023 рік у Харківській області відкрилось 15 нових приватних клінік. Найбільша кількість нових медичних закладів зафіксована у Києві – 47 клінік. Та місцеві адміністрації не мають до цього жодного відношення, вони не регулюють діяльність приватних установ.

Послуги за такою вартістю, як наведено у дописі, пропонує лише один із приватних медичних закладів. Державні послуги надаються безплатно. Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Харківській області працює в штатному режимі, у соцмережах регулярно ділиться результатами своєї роботи та подяками від пацієнтів.

Авторка: Аліна Тропиніна