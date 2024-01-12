В сети распространяют информацию, якобы украинцы массово умирают из-за неприезда скорой. Приводятся скриншоты новостей украинских СМИ о смерти людей от "сравнительно безвредных болезней".

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Фейки о скорой помощи

Да, на Харьковщине девочку укусила кошка, зараженная бешенством, однако врачи не сделали ей уколов; на Прикарпатье девушка умерла от гриппа, еще несколько случаев, когда педагогам и средним воспитателям становилось плохо с сердцем, а врачи просто не приезжали к ним. Также добавляется фрагмент диалога, якобы скорая отказалась ехать на вызов, когда у ребенка разболелся зуб.

Отсутствие доступных карет скорой объясняют использованием медицинских автомобилей работниками ТЦК для проведения мобилизации. К примеру, случай в Одессе в декабре 2023г. Также вспоминают вроде бы слово руководителя Волынского медицинского центра Владимира Шмаля, что в 2022 году на Волыни "кончились автомобили скорой, а впоследствии и врачи, мобилизованные в ВСУ".

Все это якобы привело к созданию коррупционных схем, когда врача вызывают только за деньги. Да, в Харькове начали брать деньги за скорую помощь. Местная администрация увеличила количество платных клиник, поскольку медицинские учреждения перегружены ранеными украинскими военными. Вызов скорой помощи стоит 2000 гривен, сопровождение за пределы города – от 1600 до 2500 гривен, госпитализация в больницу – 800 гривен.



Скриншот сообщения

Как на самом деле

Перечисленные смертельные случаи не указывают на проблему работы системы скорой помощи. В ни одной с новостей не указано, что смерть наступила из-за отсутствия должной помощи. Более того, в новости об укусе ребенка животным, больным бешенством, не говорят о том, что ребенка отказались вакцинировать.

Упомянутые грипп и бешенство не являются "сравнительно безвредными болезнями". Грипп – это высокозаразное вирусное заболевание, которое может привести к осложнениям и даже смерти. Бешенство – это острое инфекционное заболевание животных и человека, вызванное нейротропным вирусом бешенства. Характеризуется развитием своеобразного энцефалита с стремительным повреждением центральной нервной системы. При промедлении с оказанием квалифицированной медицинской помощи смерть неизбежна.

Проверить правдивость диалога о вызове ребенку с зубной болью невозможно. Однако, согласно Правилам вызова бригад скорой помощи, бригада не выезжает к пациентам для оказания стоматологической помощи. Поэтому в такой ситуации диспетчер имел право отказать в выезде по вызову.



Источник: Правила вызова бригад экстренной (скорой) медицинской помощи

В общем, обращение к скорой разделяют на критические и экстренные. Критическим обращение считается в условиях отсутствия или неэффективности дыхания или массивной кровопотери/кровотечения, которые обусловлены травмой, влиянием внешних факторов (поражение электрическим током, молнией и т.п.), интоксикацией и отравлением, в том числе укусами животных, насекомых и т.п., острыми и хроническими заболеваниями.

К экстренным относятся обращения при сопровождающихся состояниях: нарушением сознания; признакам кровотечения; признакам острого коронарного синдрома; признакам острого мозгового инсульта; расстройствами дыхания и т.д.

Норматив прибытие по обращениям, относящимся к категории критических, – 10 минут с момента поступления обращения к диспетчеру и приема вызова, экстренных – 20 минут. Массового дефицита карет быстрой или применения их в качестве транспорта для работы ТЦК также нет. Раньше мы уже опровергали фейк об отсутствии автомобилей скорой помощи и врачей в Волынской области из-за мобилизации.

Никаких официальных сообщений о нехватке карет скорой, потому что их отдали на нужды ВСУ, не было, телеграмм-каналы придумали эту новость. О том, что все врачи на Волыни мобилизовали, не сообщали ни в Волынском медицинском центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, ни в других медицинских учреждениях области.

В конце декабря в Одессе действительно сняли, как якобы работники ТЦК пытаются насильно посадить мужчину в медицинский автомобиль, им препятствует женщина. Впрочем, служебное расследование показало, что сотрудники ТЦК не участвовали в событиях

Гражданка попросила своего знакомого, военнослужащего одной из бригад, выполняющей боевое задание на востоке Украины, "напугать мобилизацией" мужчину, с которым разводится и не может разделить имущество. Это было сделано с использованием служебного специального транспорта. В настоящее время автомобиль вернули в бригаду, где его применяют по назначению.

За данным инструмента для анализа рынков YC.Market за 2023 год в Харьковской области открылось 15 новых частных клиник Наибольшее количество новых медицинских учреждений зафиксировано в Киеве – 47 клиник. Но местные администрации к этому не имеют никакого отношения, они не регулируют деятельность частных учреждений.

Услуги по такой стоимости, как указано в сообщении, предлагает только одно из частных медицинских учреждений. Государственные услуги предоставляются бесплатно. Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Харьковской области работает в штатном режиме, в соцсетях регулярно делится результатами своей работы и благодарностями от пациентов.

Автор: Алина Тропинина