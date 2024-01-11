Сегодня возможность контактировать с врачом, получить рецепт или совет от специалиста любой отрасли, не выходя из дома с помощью вебсервисов или мобильных приложений, уже считается обычным делом для многих из нас.

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Это значительно упрощает жизнь, особенно для тех, кто проживает в отдаленных местах или физически не может посетить медицинское учреждение. Другим важным преимуществом цифровых платформ является безопасность вашей медицинской информации и высокая степень конфиденциальности передачи медицинских данных.

Какие медицинские услуги можно получить онлайн

Дистанционность. Пожалуй, главным преимуществом телемедицины является то, что вы можете получить консультацию от медицинского специалиста из любого уголка страны без личного визита к врачу. Через видеоконференцию на основе ваших симптомов и самочувствия вы можете получить рекомендации от специалиста по изменению образа жизни, направлению на дополнительное обследование, назначению безрецептурных лекарств.

Во время онлайн-консультации врач может открыть или закрыть больничный на основе симптомов ОРВИ, а также выписать направление врачу другого направления на основе ваших симптомов.

Рецепты на лекарства. Вы также можете получить электронный рецепт на лекарства дистанционно, но не во всех случаях. Врач принимает решение о дистанционном назначении лечения (без личного осмотра пациента) на основе стандартов здравоохранения, утвержденных Минздравом. Это означает, что вы можете получить рецепт на лекарства в онлайн режиме в следующих случаях:

это повторная консультация после первичного личного визита и предварительного осмотра;

у вас есть подтвержденные хронические заболевания, диагноз или жалобы, информация о которых включена в первичную учетную медицинскую документацию, к которой врач имеет доступ;

у вас есть результаты лабораторных исследований, к которым врач имеет доступ.

Запись врачу. Возможность быстрой записи на прием к любому врачу, выбрав удобное для вас время и место, является одним из важнейших преимуществ цифровой медицины. Это позволяет избежать очередей и ненужных затрат времени.

Выбрать семейного врача для заключения декларации. Это удобно, поскольку вы можете выбрать ближайшее медицинское учреждение, выбрать врача, осмотреть его опыт, квалификацию, рейтинг, проанализировать его график, возможность записаться на прием в онлайн режиме или провести онлайн-консультацию.

Запланировать иммунизацию. Вы также можете записаться на любые вакцинации как обязательные, так и рекомендованные по Национальному календарю вакцинации. Также можно просмотреть все подробности о вакцинах, зарегистрированных в Украине, возможные реакции на них, описание болезней и рекомендованные схемы вакцинации.

Запись на донорство крови. Нужно заполнить форму онлайн, указав ваш город, группу крови и резус-фактор. Как только в вашем городе появится потребность в крови вашей группы, вы сразу получите ответное сообщение.