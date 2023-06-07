Але є способи зробити перший раз кращим і безпечнішим. Це не суворі правила, а рекомендації, щоб було від чогось відштовхнутися. До речі, під сексом мається на увазі не лише проникнення пеніса у вагіну, а й інші практики.

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Освіжіть знання анатомії

Перший секс може принести багато відкриттів, і добре, якщо вони будуть не з області анатомії. Подивіться заздалегідь, як реально виглядають статеві органи, де всі отвори і що відбувається суто з наукового погляду.

Можливо, хтось казав, що при першому сексі у дівчини розривається цнота і вона спливає кров'ю. Але ні, це з області міфів. При сексі, мастурбації, введенні тампона вона розтягується, але не рветься. А кров з'являється через мікротріщини, тому, якщо дівчина збуджена і розслаблена, цього не станеться.

Обговоріть контрацепцію

Щоб перший секс не закінчився захворюваннями, які передаються статевим шляхом, або раптовою вагітністю, потрібно обговорити з партнером, як ви будете захищатися і хто купує засоби контрацепції та лубрикант. Якщо у когось із вас немає результатів аналізів на ІПСШ (основні – мікоплазма, гонорея, трихомонада, хламідії), краще скористатися презервативами. Фахівці рекомендують використовувати презервативи і для орального сексу, і для стимуляції руками.

Дослідіть своє тіло

Турбуватись про те, як ви виглядаєте в позах та ракурсах, у яких самі себе не бачили, – це нормально. Щоб знизити градус, можна наодинці розглянути себе в дзеркалі, дослідити ямочки і горбки руками, відчути, які дотики приємні. Якщо ви знаєте, що подобається, можна буде підказати партнеру.

Поговоріть з партнером

Розмови про секс завжди починаються з незручностей. Але, швидше за все, партнер почувається так само, тому ви в одному човні. Запропонуйте обговорити, що для вас обох важливо в сексі, що ви хочете і не хочете робити, як ви спілкуватиметеся в процесі. Хтось зможе прямо сказати, що йому не подобається, а комусь буде потрібно стоп-слово, щоб не зникла грайливість. Така розмова крізь збентеження налаштує партнерів на одну хвилю.

Поговоріть із собою

А точніше запитайте, чи готові ви. Секс – це не найкращий інструмент, щоб прив'язати людину або справити враження на друзів. Не погоджуйтесь, якщо відчуваєте тиск з боку партнера, і самі не тисніть. І пам'ятайте, що "ні" можна сказати будь-якої миті – і за тиждень до запланованого сексу, і вже в ліжку.

Не поспішати

Вивчайте тіла одне одного стільки, скільки потрібно. Створіть атмосферу: цілуйтеся, фліртуйте, торкайтеся – поспішати нема куди. Все, що не встигне вперше, встигнете наступного разу. І жіночому, і чоловічому тілу потрібен час, щоб налаштуватися, так що приділіть його прелюдії.

Використовуйте лубрикант

Навіть якщо ви збуджені і з'явилося природне мастило, додайте ще, зайвим не буде. Полийте щедро – чим більше мастила, тим легше буде ввести пеніс, пальці, іграшку або те, що ви вводите. Латексним презервативам, які найчастіше продають у магазинах та аптеках, більше підходять лубриканти на водній основі.

Зменшіть очікування

Пам'ятайте, що щось піде не так. Дивні звуки, затеклі ноги, повітря, що виходить з різних місць, стримані смішки бентежать, але це природно для будь-якого сексу, навіть кіношного. Можливо, це буде не вау або з'явиться думка: Що, і це все?. А може, все буде чудово. Будь-який досвід (головне, щоб ви були на нього згодні) – це нормально. Перший секс – це лише початок пригоди.