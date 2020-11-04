У Міссісіпі легалізували медичний канабіс, який можна вживати лише невиліковно хворим людям.

За таке рішення проголосували жителів найбільш консервативного щодо наркотичних речовин штату Міссісіпі. Про це повідомляє видання Business Insider.

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Легалізація медичного канабісу в Міссісіпі прийнята з великою кількістю обмежень. Медпрепарати на основі канабісу можуть вживати лише з дозволу лікаря невиліковно хворі пацієнти і пацієнти, які страждають від епілепсії, раку і великого склерозу.

Business Insider підрахував, що щорічний обсяг продажів медичного канабісу в штаті складе близько 800 мільйонів доларів.

Міссісіпі став 35 штатом, що легалізував медичний канабіс. Крім того, у день виборів президента США американці в Нью-Джерсі та Аризоні легалізували марихуану для використання в рекреаційних цілях, а в Орегоні схвалили терапевтичне застосування псилоцибіну і декриміналізували важкі наркотики.