В Миссисипи легализовали медицинский каннабис, который можно употреблять только неизлечимо больным людям.

За такое решение проголосовали жители наиболее консервативного в отношении наркотических веществ штата Миссисипи. Об этом сообщает издание Business Insider.

Читайте также В организме человека нашли участок, который не поражает коронавирус

Легализация медицинского каннабиса в Миссисипи принята с большим количеством ограничений. Медпрепараты на основе каннабиса могут принимать только с разрешения врача неизлечимо больные пациенты и пациенты, страдающие от эпилепсии, рака и большого склероза.

Business Insider подсчитал, что ежегодный объем продаж медицинского каннабиса в штате составит около 800 миллионов долларов.

Миссисипи стал 35 штатом, который легализовал медицинский каннабис. Кроме того, в день выборов президента США американцы в Нью-Джерси и Аризоне легализовали марихуану для использования в рекреационных целях, а в Орегоне одобрили терапевтическое применение псилоцибина и декриминализировали тяжелые наркотики.