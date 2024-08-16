Головна перевага перерваного статевого акта – він не вимагає жодних фінансових витрат. Але недоліків у нього як у способу контрацепції набагато більше.

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Недоліки перерваного статевого акта

Низький рівень надійності: приблизно у 20% жінок, які використовують цей метод, вагітніють. Відповідальність за запобігання вагітності лягає на чоловіка, тоді як наслідки незапланованої вагітності найчастіше несе жінка. Не завжди чоловік може точно контролювати своє тіло та вчасно перервати акт, особливо коли увага може бути ослаблена. Можливе підвищення стресу в обох партнерів через ризик вагітності. Метод не надає захисту від інфекцій, які передаються статевим шляхом.

Необхідність використання презервативів

Презервативи забезпечують захист не лише від непланованої вагітності, а і є єдиним контрацептивом, який запобігає розповсюдженню інфекцій, які передаються статевим шляхом. Це особливо важливо для тих, хто не перебуває у довгострокових моногамних відносинах.

Важливо усвідомлено підходити до питань сексуального та репродуктивного здоров'я, не покладаючись на удачу, а виявляючи належну відповідальність.