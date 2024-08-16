Главное преимущество прерванного полового акта – он не требует никаких финансовых затрат. Но недостатков у него как у способа контрацепции гораздо больше.

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Недостатки прерванного полового акта

Низкий уровень надежности: примерно у 20% женщин, которые используют этот метод, беременеют. Ответственность за предотвращение беременности ложится на мужчину, тогда как последствия незапланированной беременности чаще всего несет женщина. Не всегда мужчина может точно контролировать свое тело и вовремя прервать акт, особенно когда внимание может быть ослаблено. Возможно повышение стресса у обоих партнеров из-за риска беременности. Метод не предоставляет защиты от инфекций, которые передаются половым путем.

Необходимость использования презервативов

Презервативы обеспечивают защиту не только от непланированной беременности, а и является единственным контрацептивом, который предотвращает распространение инфекций, передающихся половым путем. Это особенно важно для тех, кто не находится в долгосрочных моногамных отношениях.

Важно осознанно подходить к вопросам сексуального и репродуктивного здоровья, не полагаясь на удачу, а проявляя должную ответственность.