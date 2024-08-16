Главное преимущество прерванного полового акта – он не требует никаких финансовых затрат. Но недостатков у него как у способа контрацепции гораздо больше.

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Недостатки прерванного полового акта

  1. Низкий уровень надежности: примерно у 20% женщин, которые используют этот метод, беременеют.
  2. Ответственность за предотвращение беременности ложится на мужчину, тогда как последствия незапланированной беременности чаще всего несет женщина.
  3. Не всегда мужчина может точно контролировать свое тело и вовремя прервать акт, особенно когда внимание может быть ослаблено.
  4. Возможно повышение стресса у обоих партнеров из-за риска беременности.
  5. Метод не предоставляет защиты от инфекций, которые передаются половым путем.

Необходимость использования презервативов

Презервативы обеспечивают защиту не только от непланированной беременности, а и является единственным контрацептивом, который предотвращает распространение инфекций, передающихся половым путем. Это особенно важно для тех, кто не находится в долгосрочных моногамных отношениях.

Важно осознанно подходить к вопросам сексуального и репродуктивного здоровья, не полагаясь на удачу, а проявляя должную ответственность.