Перехід на зимовий час у 2020 році в Україні відбудеться в останню неділю жовтня – в ніч на 25 жовтня. Це може негативно впливати на ваше самопочуття, пояснюємо, як зменшити наслідки.

Коли переводять годинник

У ніч з 24 на 25 жовтня о 4 годині ранку стрілки годинника потрібно перевести на годину назад. Попри те, що ми зможемо спати на годину довше, зміна режиму може створити додатковий стрес для організму, пише 24 канал.

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Навіщо переводять годинник

Переведення годинника вперше провели Великій Британії в 1908 році для економії та раціональнішого розподілу електроенергії впродовж доби. У СРСР почали переводити стрілки годинників уперше лише в 1981 році.

Більшість країн світу не переводить годинників: 160 проти 110. У 2011 році Верховна Рада намагалася скасувати перехід на зимовий час, але це не сподобалося громадськості й ухвалену постанову скасували.

Як впливає переведення годинника на здоров'я

Для більшості людей, які не мають серйозних проблем зі здоров’ям, такий перехід не нестиме серйозної загрози. Втім все одно варто слідкувати за своїм організмом та уникати додаткових стресів та навантажень.



Більшість людей може не турбуватись через перехід на зимовий час / Фото Unsplash

Сонячне світло є одним з основних факторів, який керує добовими ритмами людини. Оскільки стійкість добових ритмів є важливим для багатьох біологічних процесів людини, дослідники виявили, що переведення годинника може мати певні негативні наслідки для здоров’я.