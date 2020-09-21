Переход на зимнее время в 2020 году в Украине состоится в последнее воскресенье октября – в ночь на 25 октября. Это может негативно влиять на ваше самочувствие, объясняем, как уменьшить последствия.

Когда переводят часы

В ночь с 24 на 25 октября в 4:00 утра стрелки часов нужно перевести на час назад. Несмотря на то, что мы сможем спать на час дольше, изменение режима может создать дополнительный стресс для организма, пишет 24 канал.

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Зачем переводят часы

Перевод часов впервые провели Великобритании в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии в течение суток. В СССР начали переводить стрелки часов впервые только в 1981 году.

Большинство стран мира не переводит часы: 160 против 110. В 2011 году Верховная Рада пыталась отменить переход на зимнее время, но это не понравилось общественности и принятое постановление отменили.

Как влияет перевод часов на здоровье

Для большинства людей, не имеющих серьезных проблем со здоровьем, такой переход не будет нести серьезной угрозы. Впрочем все равно стоит следить за своим организмом и избегать дополнительных стрессов и нагрузок.



Большинство людей может не беспокоиться из-за перехода на зимнее время / Фото Unsplash

Солнечный свет является одним из основных факторов, который руководит суточными ритмами человека. Поскольку устойчивость суточных ритмов является важным для многих биологических процессов человека, исследователи обнаружили, что перевод часов может иметь определенные негативные последствия для здоровья.

Негативные последствия перевода часов

нарушение сна;

нарушения сердечно-сосудистой функции;

изменения в эмоциональном состоянии (в период перехода даже возрастает вероятность трагических случаев).

Наибольшую угрозу от перехода на зимнее время имеют люди с сердечно-сосудистыми болезнями. Исследования показывают, что после изменения времени увеличивается вероятность наступления сердечного приступа.

Как уменьшить влияние перевода часов

ходите гулять. Солнечный свет поможет привыкнуть к изменениям;

меньше стресса. Избегайте тяжелых задач, важных дел и интенсивных физических нагрузок;

здоровое питание;

достаточно спите.

Организм полностью приспособиться за неделю-две. Но если вы никак не можете прийти в норму, чувствуете себя усталыми и разбитым – обратитесь к врачу.