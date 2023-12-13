Буває так, що чоловік досягає оргазму та еякулює під час статевого акту раніше, ніж хотілося б. Існує два типи передчасної еякуляції.

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Первинна. Починається з перших статевих контактів і відбувається майже завжди. Вторинна чи набута. Розвивається, попри те, що раніше проблем з еякуляцією не було.

Чому виникає передчасна еякуляція

Причини первинної передчасної еякуляції часто є психологічними. Наприклад, сексуальне насильство або травмуючий сексуальний досвід у юному віці.

Вторинна може бути викликана психологічними чи фізичними факторами. До перших належать стрес, тривожність, проблеми у стосунках, депресія. До других – надмірне вживання алкоголю, зміна рівня гормонів, запалення передміхурової залози.

Поки передчасне сім'явипорскування трапляється не часто, це не привід для занепокоєння. Діагноз ставлять, якщо:

чоловік завжди чи майже завжди еякулює впродовж хвилини після проникнення;

майже весь час неспроможний відстрочити еякуляцію;

переживає і намагається уникати сексуальної близькості.

Як собі допомогти

Ось методи, які можна спробувати, перш ніж звертатися по медичну допомогу:

Мастурбувати за годину – дві до сексу. Використовувати презерватив із товстого латексу з анестетиком, щоб зменшити чутливість. Зробити глибокий вдих, щоб ненадовго вимкнути еякуляційний рефлекс. Робити перерви під час сексу, відволікатися та думати про щось інше. Займатися сексом так, щоб партнер чи партнерка були зверху. Робити вправи Кегеля для тазового дна, щоб зміцнити м'язи, здатні затримувати еякуляцію. Також можна використовувати техніку паузи – стискування. Після стимуляції статевого члена, коли чоловік готовий до еякуляції, потрібно стиснути кінець пеніса в точці, де головка з'єднується зі стрижнем, і утримувати кілька секунд, доки не пройде бажання еякулювати.

Як лікують передчасну еякуляцію

Якщо самодопомога не допомагає або одночасно турбує проблеми з досягненням або підтриманням ерекції, можна звернутися до уролога чи психіатра, який спеціалізується на сексуальній дисфункції.

Загальні варіанти лікування включають консультації та місцеві анестетики, які наносяться на статевий член за 10 – 15 хвилин до сексу, щоб зменшити чутливість та уповільнити еякуляцію. Також призначають ліки для вживання, вони можуть відстрочити оргазм. Іноді може знадобитися час, щоб підібрати потрібне лікування або відповідну комбінацію методів.

Консультації можуть допомогти зменшити занепокоєння і знайти найкращий спосіб упоратися зі стресом. Наприклад, було б обнадійливо почути, що кожен 5 чоловік має труднощі з еякуляцією, а середній час від початку статевого акту до кульмінації складає близько 5 хвилин.