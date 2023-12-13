Бывает так, что мужчина достигает оргазма и эякулирует во время полового акта раньше, чем хотелось бы. Существует два типа преждевременной эякуляции.

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Первичная. Начинается с первых половых контактов и происходит практически постоянно. Вторичная или приобретенная. Развивается, несмотря на то, что ранее проблем с эякуляцией не было.

Почему возникает преждевременная эякуляция

Причины первичной преждевременной эякуляции часто являются психологическими. К примеру, сексуальное насилие или травмирующий сексуальный опыт в юном возрасте.

Вторичная может быть вызвана психологическими или физическими факторами. К первым относятся стресс, тревожность, проблемы в отношениях, депрессия. Ко вторым – чрезмерное употребление алкоголя, изменение уровня гормонов, воспаление предстательной железы.

Пока преждевременное семяизвержение случается не часто, это не повод для беспокойства. Диагноз ставят, если:

мужчина всегда или почти всегда эякулирует в течение минуты после проникновения;

почти все время не может отсрочить эякуляцию;

переживает и пытается избегать сексуальной близости.

Как себе помочь

Вот методы, которые можно попробовать, прежде чем обращаться за медицинской помощью:

Мастурбировать за час – два до секса. Используйте презерватив из толстого латекса с анестетиком, чтобы уменьшить чувствительность. Сделать глубокий вдох, чтобы ненадолго выключить эякуляционный рефлекс. Делать перерывы во время секса, отвлекаться и думать о чем-нибудь другом. Заниматься сексом так, чтобы партнер или партнерша были сверху. Делать упражнения Кегеля для тазового дна, чтобы укрепить мышцы, способные задерживать эякуляцию. Также можно использовать технику паузы – сжатие. После стимуляции полового члена, когда мужчина готов к эякуляции, нужно сжать конец пениса в точке, где головка соединяется со стержнем, и удерживать несколько секунд, пока не пройдет желание эякулировать.

Как лечат преждевременную эякуляцию

Если самопомощь не помогает или одновременно беспокоит проблемы с достижением или поддержанием эрекции, можно обратиться к урологу или психиатру, специализирующемуся на сексуальной дисфункции.

Общие варианты лечения включают консультации и местные анестетики, которые наносятся на половой член за 10-15 минут до секса, чтобы уменьшить чувствительность и замедлить эякуляцию. Также назначают лекарства для употребления, они могут отсрочить оргазм. Иногда может потребоваться время, чтобы подобрать подходящее лечение или соответствующую комбинацию методов.

Консультации могут помочь уменьшить беспокойство и найти лучший способ справиться со стрессом. Например, было бы обнадеживающе услышать, что каждый 5 человек испытывает трудности с эякуляцией, а среднее время от начала полового акта до кульминации составляет около 5 минут.