Бывает так, что мужчина достигает оргазма и эякулирует во время полового акта раньше, чем хотелось бы. Существует два типа преждевременной эякуляции.

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Первичная. Начинается с первых половых контактов и происходит практически постоянно. Вторичная или приобретенная. Развивается, несмотря на то, что ранее проблем с эякуляцией не было.

Почему возникает преждевременная эякуляция

Причины первичной преждевременной эякуляции часто являются психологическими. К примеру, сексуальное насилие или травмирующий сексуальный опыт в юном возрасте.

Вторичная может быть вызвана психологическими или физическими факторами. К первым относятся стресс, тревожность, проблемы в отношениях, депрессия. Ко вторым – чрезмерное употребление алкоголя, изменение уровня гормонов, воспаление предстательной железы.

Пока преждевременное семяизвержение случается не часто, это не повод для беспокойства. Диагноз ставят, если:

  • мужчина всегда или почти всегда эякулирует в течение минуты после проникновения;
  • почти все время не может отсрочить эякуляцию;
  • переживает и пытается избегать сексуальной близости.

Как себе помочь

Вот методы, которые можно попробовать, прежде чем обращаться за медицинской помощью:

  1. Мастурбировать за час – два до секса.
  2. Используйте презерватив из толстого латекса с анестетиком, чтобы уменьшить чувствительность.
  3. Сделать глубокий вдох, чтобы ненадолго выключить эякуляционный рефлекс.
  4. Делать перерывы во время секса, отвлекаться и думать о чем-нибудь другом.
  5. Заниматься сексом так, чтобы партнер или партнерша были сверху.
  6. Делать упражнения Кегеля для тазового дна, чтобы укрепить мышцы, способные задерживать эякуляцию.
  7. Также можно использовать технику паузы – сжатие. После стимуляции полового члена, когда мужчина готов к эякуляции, нужно сжать конец пениса в точке, где головка соединяется со стержнем, и удерживать несколько секунд, пока не пройдет желание эякулировать.

Как лечат преждевременную эякуляцию

Если самопомощь не помогает или одновременно беспокоит проблемы с достижением или поддержанием эрекции, можно обратиться к урологу или психиатру, специализирующемуся на сексуальной дисфункции.

Общие варианты лечения включают консультации и местные анестетики, которые наносятся на половой член за 10-15 минут до секса, чтобы уменьшить чувствительность и замедлить эякуляцию. Также назначают лекарства для употребления, они могут отсрочить оргазм. Иногда может потребоваться время, чтобы подобрать подходящее лечение или соответствующую комбинацию методов.

Консультации могут помочь уменьшить беспокойство и найти лучший способ справиться со стрессом. Например, было бы обнадеживающе услышать, что каждый 5 человек испытывает трудности с эякуляцией, а среднее время от начала полового акта до кульминации составляет около 5 минут.