Бывает так, что мужчина достигает оргазма и эякулирует во время полового акта раньше, чем хотелось бы. Существует два типа преждевременной эякуляции.
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Первичная. Начинается с первых половых контактов и происходит практически постоянно. Вторичная или приобретенная. Развивается, несмотря на то, что ранее проблем с эякуляцией не было.
Почему возникает преждевременная эякуляция
Причины первичной преждевременной эякуляции часто являются психологическими. К примеру, сексуальное насилие или травмирующий сексуальный опыт в юном возрасте.
Вторичная может быть вызвана психологическими или физическими факторами. К первым относятся стресс, тревожность, проблемы в отношениях, депрессия. Ко вторым – чрезмерное употребление алкоголя, изменение уровня гормонов, воспаление предстательной железы.
Пока преждевременное семяизвержение случается не часто, это не повод для беспокойства. Диагноз ставят, если:
- мужчина всегда или почти всегда эякулирует в течение минуты после проникновения;
- почти все время не может отсрочить эякуляцию;
- переживает и пытается избегать сексуальной близости.
Как себе помочь
Вот методы, которые можно попробовать, прежде чем обращаться за медицинской помощью:
- Мастурбировать за час – два до секса.
- Используйте презерватив из толстого латекса с анестетиком, чтобы уменьшить чувствительность.
- Сделать глубокий вдох, чтобы ненадолго выключить эякуляционный рефлекс.
- Делать перерывы во время секса, отвлекаться и думать о чем-нибудь другом.
- Заниматься сексом так, чтобы партнер или партнерша были сверху.
- Делать упражнения Кегеля для тазового дна, чтобы укрепить мышцы, способные задерживать эякуляцию.
- Также можно использовать технику паузы – сжатие. После стимуляции полового члена, когда мужчина готов к эякуляции, нужно сжать конец пениса в точке, где головка соединяется со стержнем, и удерживать несколько секунд, пока не пройдет желание эякулировать.
Как лечат преждевременную эякуляцию
Если самопомощь не помогает или одновременно беспокоит проблемы с достижением или поддержанием эрекции, можно обратиться к урологу или психиатру, специализирующемуся на сексуальной дисфункции.
Общие варианты лечения включают консультации и местные анестетики, которые наносятся на половой член за 10-15 минут до секса, чтобы уменьшить чувствительность и замедлить эякуляцию. Также назначают лекарства для употребления, они могут отсрочить оргазм. Иногда может потребоваться время, чтобы подобрать подходящее лечение или соответствующую комбинацию методов.
Консультации могут помочь уменьшить беспокойство и найти лучший способ справиться со стрессом. Например, было бы обнадеживающе услышать, что каждый 5 человек испытывает трудности с эякуляцией, а среднее время от начала полового акта до кульминации составляет около 5 минут.