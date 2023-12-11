Перелом полового члена – это серьезная травма, возникающая, когда ствол пениса наполнен кровью во время эрекции, подвергается резкому или неожиданному изгибу, что приводит к разрыву тканей внутри органа.

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Признаки перелома члена

Симптомы перелома полового члена таковы:

внезапная боль в половом члене;

щелчок или треск;

быстрая потеря эрекции;

отек ствола полового члена;

изменение цвета ствола из-за кровотечения под кожей.

При переломе люди часто сравнивают член с баклажаном из-за темных синяков. Иногда повреждается уретра – трубка по которой выводится моча, из нее может вылиться кровь.

Как можно сломать член

В пенисе нет костей, во время эрекции он наполняется кровью, заполняющей два цилиндра – кавернозные тела. Если пенис в эрегированном состоянии внезапно или с силой изгибается, это может привести к разрыву наружной оболочки цилиндров и происходит перелом.

Кровь из цилиндров выливается внутрь полового члена и вызывает болезненный отек. Условно выделяют несколько причин перелома полового члена:

Во время секса. Может произойти в любом положении. Чаще перелом происходит, когда эрегированный пенис мужчины ускользает из партнерши или партнера, не возвращается назад и сильно изгибается.

Агрессивная мастурбация.

Когда человек возвращается в постели или падает на эрегированный член.

Мужчина насильно сгибает половой член, чтобы прекратить эрекцию.

Как лечится перелом члена

Лечит только хирург – и чем быстрее, тем лучше. Перелом полового члена – тяжелая урологическая ситуация. Она может повлиять на половую функцию и мочеиспускание.

Если мужчина подозревает, что у него сломан половой член, не следует стесняться и думать, что пройдет именно. Нужно немедленно обратиться за помощью. Чем скорее мужчина обратится к хирургу, тем выше вероятность, что он полностью поправится.

Британская ассоциация урологических хирургов рекомендует делать операцию в первые 24 часа. Если быстро не обратиться за помощью есть риск, что на месте перелома сформируется рубцовая ткань и это усложнит восстановление. Тогда пациентам придется принимать препараты для эрекции или делать операцию по установлению имплантатов полового члена.