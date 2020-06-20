У Пекіні розпочалася кампанія з комплексного повсюдного тестування жителів для виявлення інфікованих на коронавірусну інфекцію.

Про це повідомив заступник завідувача оргвідділу пекінського міськкому КПК Чжан Цян, пише "Інтерфакс",

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Масове тестування розпочалося після нового спалаху коронавірусу, який почав поширюватися у місті з 11 червня. На сьогодні підтверно 205 випадків.

Спершу тестуванню підлягають працівники 36 найбільших ринків і підприємств харчування, які належать до групи підвищеного ризику. Додамо, що з 11 червня зразки на вірус взяті вже у 2 мільйонів 297 тисяч людей.

Нагадаємо, перший випадок зараження був виявлений в Пекіні 11 червня на столичному оптовому продовольчому ринку "Сіньфаді" в міському районі Фентай.

Що стало першоджерелом нового спалаху вірусу треба додатково досліджувати.