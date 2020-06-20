В Пекине началась кампания по комплексному повсеместному тестированию жителей для выявления инфицированных коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил заместитель заведующего орготдела пекинского горкома КПК Чжан Цян, пишет "Интерфакс",

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Массовое тестирование началось после новой вспышки коронавируса, который начал распространяться в городе с 11 июня. На сегодня подтверждено 205 случаев.

Сначала тестированию подлежат работники 36 крупнейших рынков и предприятий питания, которые относятся к группе повышенного риска. Добавим, что с 11 июня образцы вируса взяты уже у 2 миллионов 297 тысяч человек.

Напомним, первый случай заражения был обнаружен в Пекине 11 июня на столичном оптовом продовольственном рынке "Синьфади" в городском районе Фэнтай.

Что стало первоисточником новой вспышки вируса необходимо дополнительно исследовать.