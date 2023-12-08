Летальні випадки після споживання цих ліків підтвердили у Північній і Південній Америках, Східному Середземномор'ї, Південно-Східній Азії та західній частині Тихого океану.
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Раніше ВООЗ повідомила про імовірний зв'язок смерті понад 300 дітей у Гамбії, Індонезії та Узбекистані з вживанням сиропів від кашлю виробництва шести індійських та індонезійських фармацевтичних компаній.
Тепер в організації виявили також неякісні сиропи, які виготовила пакистанська компанія Pharmix Laboratories.
Яку речовину містять сиропи
Сиропи містять високий вміст етиленгліколю – органічної сполуки, яку використовують у виробництві охолоджуючих рідин для двигунів авто (антифризів).
Рівень забруднення етиленгліколем у лікарських засобах коливається від 0,62% до 0,82%, тоді як допустимий – не більше 0,10%,
– ідеться у повідомленні ВООЗ.
Які препарати містять отруйну сполуку
Під час перевірки на виробничих потужностях компанії Pharmix Laboratories, яку провело Управління з контролю за продуктами і ліками Мальдівських островів, отруйну речовину виявили в сиропі від кашлю Alergo.
Управління з регулювання лікарських засобів Пакистану ініціювало продовження перевірок і виявилось, що низка інших препаратів фармкомпанії також містила етиленгліколь.
Pharmix Laboratories отримало чітку вимогу припинити виробництво всіх пероральних рідких ліків.
Ці неякісні ліки є небезпечними, а їхнє використання, особливо у дітей, може призвести до серйозних побічних реакції і, або навіть смерті,
– попередили у ВООЗ.
Що відомо про смертельно-небезпечні сиропи
- Зв'язок між летальними випадки серед дітей і вживанням цих ліків вперше виявили в жовтні 2022 року, коли ВООЗ розіслала попередження про те, що 4 сиропи від кашлю, виробництва індійської фармкомпанії Maiden Pharmaceuticals Ltd, містили токсин – діетиленгліколь або етиленгліколь.
- Тоді у компанії Maiden заперечили, що їх препарати могли стати причиною смертей дітей у Гамбії, а індійський уряд заявив, що під час тестування сиропів не було зафіксовано жодних подібних реакцій та токсинів у складі ліків.
- Водночас у Центрі контролю та профілактики захворювань США (CDC) теж вважають, що сиропи від кашлю, ймовірно, були причиною смерті дітей у Гамбії.