Летальні випадки після споживання цих ліків підтвердили у Північній і Південній Америках, Східному Середземномор'ї, Південно-Східній Азії та західній частині Тихого океану.

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Раніше ВООЗ повідомила про імовірний зв'язок смерті понад 300 дітей у Гамбії, Індонезії та Узбекистані з вживанням сиропів від кашлю виробництва шести індійських та індонезійських фармацевтичних компаній.

Тепер в організації виявили також неякісні сиропи, які виготовила пакистанська компанія Pharmix Laboratories.

Яку речовину містять сиропи

Сиропи містять високий вміст етиленгліколю – органічної сполуки, яку використовують у виробництві охолоджуючих рідин для двигунів авто (антифризів).

Рівень забруднення етиленгліколем у лікарських засобах коливається від 0,62% до 0,82%, тоді як допустимий – не більше 0,10%,

– ідеться у повідомленні ВООЗ.

Які препарати містять отруйну сполуку

Під час перевірки на виробничих потужностях компанії Pharmix Laboratories, яку провело Управління з контролю за продуктами і ліками Мальдівських островів, отруйну речовину виявили в сиропі від кашлю Alergo.

Управління з регулювання лікарських засобів Пакистану ініціювало продовження перевірок і виявилось, що низка інших препаратів фармкомпанії також містила етиленгліколь.

Pharmix Laboratories отримало чітку вимогу припинити виробництво всіх пероральних рідких ліків.

У ВООЗ повідомили, що отруйну речовину виявили у 23 партіях сиропів Алерго, Мукорид, Цинселл і суспензій Емідон та Улькофін.

Ці неякісні ліки є небезпечними, а їхнє використання, особливо у дітей, може призвести до серйозних побічних реакції і, або навіть смерті,

– попередили у ВООЗ.

Що відомо про смертельно-небезпечні сиропи