Тестостерон – основний чоловічий статевий гормон, який виробляється переважно в яєчках – відіграє важливу роль у розвитку типових фізичних характеристик, властивих чоловікам: м'язової маси, витривалості, зросту волосся на обличчі та тілі. Крім цього, він допомагає підтримувати розподіл жиру, щільність кісток, лібідо, виробництво еритроцитів – червоних кров'яних тілець та сперми.

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Нове дослідження чоловічого здоров'я

Зазвичай рівень цього гормону досягає пікового значення у підлітків та в ранньому дорослому віці. Потім він починає скорочуватися приблизно на 1% щорічно. Важливо розуміти, чи відбувається падіння показників тестостерону з природних причин, чи це гіпогонадизм – синдром, що супроводжується зниженням рівня статевих гормонів.

У новому дослідженні метою вчених було встановити фактори, пов'язані зі змінами рівня статевих гормонів у чоловіків. Для цього вони провели систематичний огляд когортних досліджень до липня 2019 року, в яких в учасників вимірювали загальний показник тестостерону за допомогою мас-спектрометрії.

Від чого найбільше падає рівень тестостерону

Двоетапний метааналіз допоміг виявити нелінійний зв'язок між рівнем тестостерону та віком: у чоловіків 17 – 70 років зміни виявилися незначними (відхилення від норми – мінус 0,27 наномоля на літр), але після 70 років відхилення вже становило мінус 1,55 наномоля на літр. Також цей андроген корелював з індексом маси тіла (відхилення – мінус 2,42 наномоля на літр), сімейним становищем (концентрації тестостерону були нижчими у одружених чоловіків, але різниця склала лише 0,57 наномоля на літр).

У тих, хто виділяв не більше 75 хвилин на тиждень на фізичну активність, відхилення було мінус 0,51 наномоля на літр, курили в минулому – мінус 0,34, страждали на гіпертонію – мінус 0,53, серцево-судинні захворювання – мінус 0,35, раком – мінус 1,39, діабетом – мінус 1,43 наномоля на літр. Рівень глобуліну, що зв'язує статеві гормони, підвищувався з віком, проте знижувався зі збільшенням ІМТ, а лютеїнізуючого гормону (ЛГ) ставало більше після досягнення 70 років.

Зниження рівня тестостерону та підвищення концентрацій ЛГ можуть вказувати на порушення функції яєчок після 70 років. При інтерпретації індивідуальних показників тестостерону варто особливо звертати увагу на похилий вік, а також на наявність ожиріння та діабету.