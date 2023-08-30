Тестостерон – основной мужской половой гормон, производимый преимущественно в яичках – играет важную роль в развитии типичных физических характеристик, свойственных мужчинам: мышечной массы, выносливости, росту волос на лице и теле. Кроме того, он помогает поддерживать распределение жира, плотность костей, либидо, производство эритроцитов – красных кровяных телец и спермы.

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Новое исследование мужского здоровья

Обычно уровень этого гормона достигает пикового значения у подростков и раннего взрослого возраста. Затем он начинает сокращаться примерно на 1% ежегодно. Важно понимать, происходит ли падение показателей тестостерона по естественным причинам или это гипогонадизм – синдром, сопровождающийся снижением уровня половых гормонов.

В новом исследовании целью ученых было установить факторы, связанные с изменениями уровня половых гормонов у мужчин. Для этого они провели систематический обзор когортных исследований до июля 2019 г., в которых у участников измеряли общий показатель тестостерона с помощью масс-спектрометрии.

От чего больше падает уровень тестостерона

Двухэтапный метаанализ помог выявить нелинейную связь между уровнем тестостерона и возрастом: у мужчин 17 – 70 лет изменения оказались незначительными (отклонение от нормы – минус 0,27 наномоля на литр), но после 70 лет отклонение уже составляло минус 1,55 наном литр. Также этот андроген коррелировал с индексом массы тела (отклонение – минус 2,42 наномоля на литр), семейным положением (концентрации тестостерона были ниже у женатых мужчин, но разница составила лишь 0,57 наномоля на литр).

У тех, кто выделял не более 75 минут в неделю на физическую активность, отклонение было минус 0,51 наномоля на литр, курили в прошлом – минус 0,34, страдали гипертонией – минус 0,53, сердечно-сосудистые заболевания – минус 0 ,35, раком – минус 1,39, диабетом – минус 1,43 наномоля на литр. Уровень глобулина, связывающий половые гормоны, повышался с возрастом, однако снижался с увеличением ИМТ, а лютеинизирующего гормона (ЛГ) становилось больше после достижения 70 лет.

Снижение уровня тестостерона и повышение концентраций ЛГ могут указывать на нарушение функции яичек после 70 лет. При интерпретации индивидуальных показателей тестостерона следует особо обращать внимание на пожилой возраст, а также наличие ожирения и диабета.