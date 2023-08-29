Сахарный диабет второго типа, при котором организм не может эффективно использовать вырабатываемый инсулин – одно из самых распространенных эндокринологических заболеваний.

Также на тему Средневековые методы возвращаются: заражение червями помогло защитить от диабета

Хотя его легко диагностировать, если следить за уровнем глюкозы в крови, многие больные живут без официального диагноза не один десяток лет, пока не обнаружатся серьезные осложнения. Диабет может привести к слепоте, почечной недостаточности, сердечным приступам, инсульту и ампутации нижних конечностей.

Новое исследование диабета

Специалисты по медицинской школе Сент-Луисский университет (США) выяснили, какой тревожный симптом у мужчин еще в молодости может указать на риск заболевания. В исследовании ученые проанализировали электронные медицинские карточки более 1,9 миллиона пациентов с 2008 по 2022 год.

Импотенция связана с диабетом

Оказалось, у пациентов от 18 до 40 лет с эректильной дисфункцией риск развития предиабета или диабета второго типа на 34% выше, чем у пациентов без проблем с потенцией. Приблизительно в одном из трех случаев диагнозы "предиабет" или "диабет" и "эректильная дисфункция" поставили одновременно. Кроме того, у 75% пациентов предиабет или диабет второго типа развился в течение года после того, как врачи диагностировали эректильную дисфункцию.

Учитывая это, медики заключили, что нарушение потенции в молодом возрасте – маркер недиагностированных эндокринологических нарушений или фактор риска близкого начала диабета или передиабета.

Выявленная взаимосвязь позволит предусмотреть возможное начало болезни и лечить ее на ранней стадии посредством изменений в образе жизни или лекарств.

Выводы медиков очень важны, учитывая растущие масштабы проблемы сахарного диабета. По данным, опубликованным в журнале Lancet, в 2021 году такой диагноз имели 529 миллионов человек в мире. При сохранении нынешних темпов к 2050 году их количество может возрасти до 1,31 миллиарда. По статистике ВОЗ, более 95% диабетиков – это люди с диабетом второго типа.