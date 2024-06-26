Новий дашборд від НСЗУ

За інформацією Василя Півня, начальника аналітичного управління НСЗУ, цей інструмент допомагає здійснювати пошук послуг за кодом направлення, типом медичного втручання чи пакетом послуг.

Також на тему Росіяни звинуватили українську владу в доведенні населення до інсультів: чому це маячня

Використовувати фільтри можна на кожній сторінці для вибору регіону, конкретної громади чи навіть медичного закладу за формою власності.

Дашборд містить статистику наданих послуг за останні 3 місяці та буде оновлюватися двічі на місяць, щоб ви завжди мали доступ до актуальної інформації,

– сказав посадовець.

Як користуватись дашбордом

Інтерфейс нового дашборду містить два основні розділи:

В розділі "Карта медичних послуг" відображена інтерактивна мапа, на якій можна знайти місця надання медичних послуг та відповідну до них інформацію. Розділ "Таблиця медичних послуг" містить деталізовану інформацію про надавачів послуг, зорієнтовану на вибрані фільтри.

Дата останнього оновлення інформації відображена в нижньому лівому куті головної сторінки. Для зручного перегляду на смартфонах рекомендується активувати функцію автоматичного повороту екрану і тримати пристрій у горизонтальному положенні.