Цього разу російські канали цитують міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, який повідомив, що внаслідок війни та стресу інсульт почав з'являтися у людей на 10 – 15 років раніше. Росіяни звинувачують у цьому саме український уряд, який начебто "довів" своїх громадян до такого стану.

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Про що казав Ляшко

12 червня 2024 року під час конференції з питань відновлення України у Берліні міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко повідомив, що інсульти під час війни "помолодшали" на 10 – 15 років. Йдеться про зниження вікової категорії, схильної до появи інсультів. За даними Центру громадського здоров'я, інсульт може трапитися у будь-якому віці. Однак ризик захворювання збільшується у віці від 55 років до 85 років.

Інсульт – серцево-судинне захворювання, порушення мозкового кровообігу, яке викликає пошкодження частини головного мозку. Захворювання є другою за частотою причиною смертності та третьою причиною інвалідності у світі. Ризик інсульту підвищується у людей, які мають інші серцево-судинні захворювання, ожиріння, цукровий діабет, вживають алкоголь, палять тощо.

Причини інсультів в Україні

Зниження вікової групи захворювань на інсульт фіксували в Україні й до повномасштабного вторгнення. Завідувач відділення гострої судинної неврологічної патології лікарні у Кропивницькому Сергій Кочерга у 2021 році казав, що інсульт діагностували й у 30-річному віці. Однак, чи справді головною причиною інсультів в українців останніми роками є стрес, – невідомо. В Україні не проводили таких досліджень.

Деякі науковці пишуть, що психосоціальний стрес (сприйняття людиною певних подій у житті) також може спричинити інсульт. Водночас лікар-невролог та національний експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я з інсульту Юрій Фломін зазначає, що вплив стресу є обмеженим.

За його словами, стрес може вплинути на те, що людина забуде про загрозу інфаркту або інсульту, тобто не відвідає лікаря, не слідкуватиме за тиском або прийомом ліків. У Національній службі здоров'я України зазначали, що у 2023 році в Україні зафіксували понад 132,9 тисячі інсультів, що на 9,6% більше, ніж у 2022 році.

У війни винна лише Росія

Окрім цього, у стресах, які виникають в українців внаслідок війни, винні самі росіяни. Окупанти регулярно вчиняють воєнні злочини проти українських військових і цивільних.

Серед ознак інсульту виділяють порушення мовлення та симетрії обличчя постраждалого, раптову втрату зору, різкий головний біль, слабкість або оніміння кінцівок. У разі таких симптомів варто негайно зателефонувати у швидку (103). Людина має більше шансів уникнути важких наслідків, якщо отримає медичну допомогу впродовж перших 3-4 годин.

Проблема "помолодшання" інсульту зачіпає не лише Україну. У 2022 році в Американській кардіологічній асоціації писали, що у США частота інсульту серед людей віком 75 років і старше знизилася. Натомість зросла кількість захворювання серед людей молодше 49 років. За даними Всесвітньої організації інсульту, кожен четвертий дорослий старше 25 років матиме інсульт впродовж свого життя. Всесвітній економічний форум додає, що у випадку відсутності покращень у профілактиці та лікуванні інсульту, кількість померлих від нього може зрости на 50% до 2050 року.

Крім того, росіяни замовчують, що в їхній країні інсульт також "помолодшав" та навіть гірше, ніж в Україні. Російські "експерти" кажуть, що інсульт "помолодшав" у Росії на 20 років через погане ставлення росіян до свого здоров'я. У країні все частіше фіксують випадки інсульту у мешканців молодше 40 років.

Деякі російські державні медцентри вказують, що кількість захворювань на інсульт у РФ у 5 разів вище, ніж в США. Згідно з останніми даними, у 2021 році на 100 тисяч населення РФ припадало 129 смертей від інсульту, в Україні – 104, а в США лише 30. Але росіяни воліють не казати про це, бо ж "проблеми" України їм обговорювати подобається більше.