На этот раз российские каналы цитируют министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, который сообщил, что в результате войны и стресса инсульт начал появляться у людей на 10 – 15 лет раньше. Россияне обвиняют в этом именно украинское правительство, которое якобы "довело" своих граждан до такого состояния.

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О чем говорил Ляшко

12 июня 2024 года во время конференции по вопросам восстановления Украины в Берлине министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что инсульты во время войны "помолодели" на 10 – 15 лет. Речь идет о снижении возрастной категории, склонной к появлению инсультов. По данным Центра общественного здоровья, инсульт может случиться в любом возрасте. Однако риск заболевания увеличивается в возрасте от 55 лет до 85 лет.

Инсульт – сердечно-сосудистое заболевание, нарушение мозгового кровообращения, которое вызывает повреждение части головного мозга. Заболевание является второй по частоте причиной смертности и третьей причиной инвалидности в мире. Риск инсульта повышается у людей, которые имеют другие сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, сахарный диабет, употребляют алкоголь, курят и тому подобное.

Причины инсультов в Украине

Снижение возрастной группы заболеваний инсультом фиксировали в Украине и до полномасштабного вторжения. Заведующий отделением острой сосудистой неврологической патологии больницы в Кропивницком Сергей Кочерга в 2021 году говорил, что инсульт диагностировали и в 30-летнем возрасте. Однако, действительно ли главной причиной инсультов у украинцев в последние годы является стресс, – неизвестно. В Украине не проводили таких исследований.

Некоторые ученые пишут, что психосоциальный стресс (восприятие человеком определенных событий в жизни) также может вызвать инсульт. В то же время врач-невролог и национальный эксперт Всемирной организации здравоохранения по инсульту Юрий Фломин отмечает, что влияние стресса является ограниченным.

По его словам, стресс может повлиять на то, что человек забудет об угрозе инфаркта или инсульта, то есть не посетит врача, не будет следить за давлением или приемом лекарств. В Национальной службе здоровья Украины отмечали, что в 2023 году в Украине зафиксировали более 132,9 тысяч инсультов, что на 9,6% больше, чем в 2022 году.

В войне виновата только Россия

Кроме этого, в стрессах, которые возникают у украинцев в результате войны, виноваты сами россияне. Оккупанты регулярно совершают военные преступления против украинских военных и гражданских.

Среди признаков инсульта выделяют нарушение речи и симметрии лица пострадавшего, внезапную потерю зрения, резкую головную боль, слабость или онемение конечностей. В случае таких симптомов следует немедленно позвонить в скорую (103). Человек имеет больше шансов избежать тяжелых последствий, если получит медицинскую помощь в течение первых 3-4 часов.

Проблема "помолодения" инсульта затрагивает не только Украину. В 2022 году в Американской кардиологической ассоциации писали, что в США частота инсульта среди людей в возрасте 75 лет и старше снизилась. Зато возросло количество заболевания среди людей моложе 49 лет. По данным Всемирной организации инсульта, каждый четвертый взрослый старше 25 лет будет иметь инсульт в течение своей жизни. Всемирный экономический форум добавляет, что в случае отсутствия улучшений в профилактике и лечении инсульта, количество умерших от него может вырасти на 50% к 2050 году.

Кроме того, россияне умалчивают, что в их стране инсульт также "помолодел" и даже хуже, чем в Украине. Российские "эксперты" говорят, что инсульт "помолодел" в России на 20 лет из-за плохого отношения россиян к своему здоровью. В стране все чаще фиксируют случаи инсульта у жителей моложе 40 лет.

Некоторые российские государственные медцентры указывают, что количество заболеваний инсультом в РФ в 5 раз выше, чем в США. Согласно последним данным, в 2021 году на 100 тысяч населения РФ приходилось 129 смертей от инсульта, в Украине – 104, а в США только 30. Но россияне предпочитают не говорить об этом, потому что "проблемы" Украины им обсуждать нравится больше.