Зміна смертної кари на довічне ув'язнення

Сабіров відбував покарання за ґратами протягом 26 років. Судова колегія з кримінальних справ Дніпропетровського обласного суду спочатку призначила йому смертну кару, але у 2000 році замінили її на довічне ув'язнення.

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В 1997 році, коли Сабіров був засуджений, Україна встановила мораторій на виконання смертних вироків. Через два роки Конституційний Суд визнав, що таке покарання є неконституційним. Відтоді можливість встановлення смертної кари в Україні заборонена. Зараз Білорусь – єдина європейська країна, де досі існує смертна кара.

У лютому "Харківська правозахисна група" зазначила, що 58-річний Сабіров, у якого діагностували рак четвертої стадії, був позбавлений можливості отримати належне лікування. Він щодня відчував нестерпний біль, оскільки лікарня, в якій він перебував, не мала ліцензії для використання потужних знеболювальних препаратів.

Звільнення з вʼязниці

Правозахисники вказали, що в’язнів з онкологічними захворюваннями можуть звільнити через погіршення стану здоров’я. Але 20 листопада Коломийський міськрайонний суд відхилив клопотання про звільнення Сабірова.

Однак адвокатка Ганна Овдієнко подала апеляцію до Івано-Франківського апеляційного суду і він скасував рішення першої інстанції, і 14 лютого Коломийський міськрайонний суд прийняв рішення про звільнення Сабірова.

Це втретє за історію незалежної України, коли засудженого до довічного терміну звільняють через стан здоров’я. При цьому в "Харківській правозахисній групі" наголосили, що мінімум п'ять осіб, які страждали від раку, померли в ув'язненні.