Изменение смертной казни на пожизненное заключение

Сабиров отбывал наказание за решеткой в течение 26 лет. Судебная коллегия по уголовным делам Днепропетровского областного суда сначала назначила ему смертную казнь, но в 2000 году заменили ее на пожизненное заключение.

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В 1997 году, когда Сабиров был осужден, Украина установила мораторий на исполнение смертных приговоров. Через два года Конституционный Суд признал, что такое наказание является неконституционным. С тех пор возможность установления смертной казни в Украине запрещена. Сейчас Беларусь – единственная европейская страна, где до сих пор существует смертная казнь.

В феврале "Харьковская правозащитная группа" отметила, что 58-летний Сабиров, у которого диагностировали рак четвертой стадии, был лишен возможности получить надлежащее лечение. Он ежедневно испытывал невыносимую боль, поскольку больница, в которой он находился, не имела лицензии для использования мощных обезболивающих препаратов.

Освобождение из тюрьмы

Правозащитники указали, что заключенных с онкологическими заболеваниями могут освободить из-за ухудшения состояния здоровья. Но 20 ноября Коломыйский горрайонный суд отклонил ходатайство об освобождении Сабирова.

Однако адвокат Анна Овдиенко подала апелляцию в Ивано-Франковский апелляционный суд и он отменил решение первой инстанции, и 14 февраля Коломыйский горрайонный суд принял решение об освобождении Сабирова.

Это третий раз за историю независимой Украины, когда осужденного к пожизненному сроку освобождают по состоянию здоровья. При этом в "Харьковской правозащитной группе" подчеркнули, что минимум пять человек, страдавших от рака, умерли в заключении.