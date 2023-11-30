Про це розповіли співробітники Українського центру трансплантат-координації. За словами медиків, коли Олена очікувала на трансплантацію, їй доводилося щодня робити вже по чотири ін’єкції інсуліну та тричі на тиждень їздити в лікарню на гемодіаліз. Тож, про повноцінне життя до операції жінка лише мріяла.

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Історія хвороби Олени

Олена родом із Рівненщини. На цукровий діабет захворіла у 5 років, у 6 – уже довелося робити ін’єкції інсуліну. Згодом у жінки відмовили нирки.

У квітні 2023 року Єдина державна інформаційна система трансплантації визначила саме її імуносумісним реципієнтом з померлим донором, а це означало, що жінка отримала шанс на трансплантацію органів.

Лікарі сумнівалися, чи встигне жінка швидко дістатися Львова, адже час йшов на хвилин. Чоловік Олени Юрій тоді був на передовій. Знайомий сім'ї відклав усі свої справи, сів за кермо і за 3 години довіз Олену до клініки.

Операція відбулась

Трансплантація підшлункової залози – одне з найскладніших хірургічних втручань, додають медики. Тому до львівської трансплант-команди приєдналися фахівці столичної клінічної лікарні Феофанія.

Пересадка підшлункової тривала майже 6 годин, потім ще 2 години трансплантували нирку. Та вже на другий день після операції жінка змогла відмовитися повністю і від ін'єкцій інсуліну, і від гемодіалізу – це неймовірний результат трансплантації.



Медики проводили трансплантації 8 годин / Фото з фейсбуку Українського центру трансплант-координації



Уже на другий день після операції жінці не знадобились ін'єкції інсуліну / Фото з фейсбуку Українського центру трансплант-координації

Обійняти дружину померлого донора

Олена зізналася, що насправді вона ніби проживає нове, інше життя. Вона сіла за кермо автомобіля й іспит на водійські права склала з першої спроби.

А ще Олена дуже мріє обійняти дружину померлого донора, який дав їй такий неймовірний шанс пожити по-справжньому.

Зауважте! За даними МОЗ, за дев'ять місяців 2023 року проведено 406 органних трансплантацій.