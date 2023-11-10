Трансплантацію обличчя та ока успішно провели 46-річному ветерану Аарону Джеймсу, який зазнав серйозних травм під час роботи. Внаслідок удару струмом постраждали ліва частина обличчя, ніс, рот та ліве око.

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Пересадка ока

Лікарі провели тривалу операцію, під час якої здійснили часткову пересадку обличчя та трансплантацію ока. Все це відбувалося 21 годину. За шість місяців після операції лікарі відзначили позитивну динаміку в органі зору пацієнта — кровоносні судини та сітківка добре функціонували.

Головний лікар, Едуардо Родрігес, відзначив величезний крок уперед, який полягає в пересадці ока, що вивчалося протягом століть, але раніше такого не вдалося здійснити. Головною метою лікарів було не повернення зору, а збереження життєздатності очного яблука.

Чи зможуть повернути зір

Для активізації відновлення зв'язку між зоровим нервом та мозком, лікарі використали стовбурові клітини з кісткового мозку донора, введені у нерв. Однак наразі звʼязок між ними не встановився.

Відтак здійснюється розробка методу, який передбачає з'єднання нервових мереж мозку з трансплантованим оком, використовуючи для цього електроди.

Пацієнт Аарон Джеймс поділився надією, що його досвід може відкрити нові можливості для наступних пацієнтів.

Навіть якщо я не матиму можливості бачити, принаймні ви, можливо, дізнаєтеся щось нове, щоб допомогти наступній людині. Сподіваюся, це відкриє нові горизонти,

– сказав чоловік.

Однак Едуардо Родрігес запевняє, що Джеймс все ще має шанс відновити зір на пересадженому оці.