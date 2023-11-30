Об этом рассказали сотрудники Украинского центра трансплантат-координации. По словам медиков, когда Елена ожидала трансплантации, ей приходилось ежедневно делать уже по четыре инъекции инсулина и трижды в неделю ездить в больницу на гемодиализ. Итак, о полноценной жизни до операции женщина только мечтала.

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История болезни Елены

Елена родом из Ровенской области. Сахарным диабетом заболела в 5 лет, в 6 – уже пришлось делать инъекции инсулина. Впоследствии у женщины отказали почки.

В апреле 2023 г. Единая государственная информационная система трансплантации определила именно ее иммуносовместимым реципиентом с умершим донором, а это означало, что женщина получила шанс на трансплантацию органов.

Врачи сомневались, успеет ли женщина быстро добраться до Львова, ведь время уходило на минут. Муж Елены Юрий тогда был на передовой. Знакомый семье отложил все свои дела, сел за руль и за 3 часа довез Елену в клинику.

Операция прошла

Трансплантация поджелудочной железы – одно из самых сложных хирургических вмешательств, добавляют медики. Поэтому к львовской трансплант-команде присоединились специалисты столичной клинической больницы Феофания.

Пересадка поджелудочной продолжалась почти 6 часов, затем еще 2 часа трансплантировали почку. Но уже на второй день после операции женщина смогла отказаться полностью и от инъекций инсулина и гемодиализа – это невероятный результат трансплантации.



Медики проводили трансплантации 8 часов / Фото с фейсбука Украинского центра трансплант-координации



Уже на второй день после операции женщине не понадобились инъекции инсулина / Фото из фейсбука Украинского центра трансплант-координации

Обнять жену умершего донора

Елена призналась, что на самом деле она будто проживает новую, другую жизнь. Она села за руль автомобиля и экзамен на водительские права сдала с первой попытки.

А еще Елена очень мечтает обнять жену умершего донора, давшего ей такой невероятный шанс пожить по-настоящему.

Заметьте! По данным Минздрава, за девять месяцев 2023 проведено 406 органных трансплантаций.