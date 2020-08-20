Оксибутират натрію – це лікарський засіб, який при різних дозуваннях може приносити як і користь, так і шкоду. На думку соратників російського опозиціонера Олексія Навального, його могли отруїти цим препаратом. Наразі політик перебуває у комі.

Бутират натрію або натрієва сіль γ-оксимасляної кислоти – лікарський засіб, який використовують в неврології, анестезіології та офтальмології. На вулицях його використовують, як наркотичну речовину, більше відому як "бутират", розповідає 24 канал.

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Оксибутират натрію в медицині

Досліджувати оксибутират натрію почали у 60-их роках. Тоді виявилось, що він є ефективним для лікування денної сонливості, боротьби з алкоголізмом і абстинентним синдромом. Тоді ж помітили, що він підвищує ефективність знеболювальних засобів і може полегшити біль під час пологів.



Хімічна сполука натрієвої солі γ-оксимасляної кислоти / Фото: Вікісховище

Згодом сало відомо, що ця речовина може стимулювати вироблення гормону росту, який сприяє зменшенню кількості жиру і нарощуванню м'язової маси. Внаслідок цього оксибутират швидко став популярним і вже з 80-их років існував на ринку під виглядом біодобавок.

В Україні та Росії натрієва сіль γ-оксимасляної кислоти входить до списку психотропних речовин, обіг яких обмежено. Разом з тим, в обох країнах оксибутират є важливим лікарським засобом. Він застосовується в неврології, анестезіології, офтальмології. Також ця речовина досі залишається ефективною для лікування абстинентного синдрому, алкогольної залежності й під час первинної допомоги пацієнтів з відкритокутовою глаукомою.



Оксибутират натрію використовують в українській медицині / Фото: Компендіум

Негативні наслідки прийому оксибутирату натрію

Впродовж цілих 30 років дослідники повідомляли лише про позитивний ефект цієї речовини. Лише у 90-их стало відомо про негативні її властивості.

Виявилось, що натрієва сіль γ-оксимасляної кислоти здатна викликати приємні відчуття та викликає залежність, а ось передозування нею має вкрай небезпечні наслідки для здоров'я.

Оксибутират немає запаху та кольору, тому його часто підмішують в напої. Єдине, через що людина може зрозуміти, що випила "щось не те" – солоний смак.

Через психотропні властивості оксибутирату, багато людей почали вживати його як наркотик, більш відомий як "бутират". Він викликає стійку залежність, а наслідки для організму – швидкі та руйнівні.