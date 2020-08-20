Оксибутират натрия – это лекарственное средство, которое при различных дозировках может приносить как в пользу, так и вред. По мнению соратников российского оппозиционера Алексея Навального, его могли отравить этим препаратом. Политик находится в коме.

Бутират натрия или натриевая соль γ-оксимасляной кислоты – лекарственное средство, которое используют в неврологии, анестезиологии и офтальмологии. На улицах его используют, как наркотическое вещество, более известное как "бутират", рассказывает 24 канал.

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Оксибутират натрия в медицине

Исследовать оксибутират натрия начали в шестидесятых годах. Тогда оказалось, что он является эффективным для лечения дневной сонливости, борьбы с алкоголизмом и абстинентным синдромом. Тогда же заметили, что он повышает эффективность обезболивающих средств и может облегчить боль во время родов.

Химическое соединение натриевой соли γ-оксимасляной кислоты / Фото: Викисклад

Впоследствии сало известно, что это вещество может стимулировать выработку гормона роста, который способствует уменьшению количества жира и наращиванию мышечной массы. В результате оксибутират быстро стал популярным и уже с восьмидесятые годы существовал на рынке под видом биодобавок.

В Украине и России натриевая соль γ-оксимасляной кислоты входит в список психотропных веществ, оборот которых ограничен. Вместе с тем, в обеих странах оксибутират является важным лекарственным средством. Он применяется в неврологии, анестезиологии, офтальмологии. Также это вещество до сих пор остается эффективным для лечения абстинентного синдрома, алкогольной зависимости и при первичной помощи пациентов с открытоугольной глаукомой.

Оксибутират натрия используют в украинской медицине / Фото: Компендиум

Негативные последствия приема оксибутирата натрия

В течение целых 30 лет исследователи сообщали только о положительном эффекте этого вещества. Лишь в девяностых стало известно о негативных его свойства.

Оказалось, что натриевая соль γ-оксимасляной кислоты способна вызвать приятные ощущения и вызывает зависимость, а вот передозировки ней несут крайне опасные последствия для здоровья.

Оксибутират не имеет запаха и цвета, поэтому его часто подмешивают в напитки. Единственное, из-за чего человек может понять, что выпил "что-то не то" – соленый вкус.

Из-за психотропных свойств оксибутирата, многие люди начали употреблять его как наркотик, более известный как "бутират". Он вызывает стойкую зависимость, а последствия для организма – быстрые и разрушительные.