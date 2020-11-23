Вакцина, яку розробили вчені Оксфордського університету, захистила 70% людей від інфікування коронавірусом. Це дуже показові результати, однак попередні результати Pfizer і Moderna майже 95% затьмарили успіх оксфордської вакцини.

Розроблення вакцини тривало приблизно за 10 місяців, пише ВВС. Уряд Великої Британії попередньо замовив 100 млн доз цієї вакцини, чого достатньо для імунізації 50 млн осіб.

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У дослідженнях брали участь понад 20 тисяч волонтерів.

Результати останнього етапу досліджень

Зареєстрували 30 випадків COVID-19 у людей, які отримали дві дози вакцини, і 101 випадок у людей, які отримали фіктивну ін'єкцію – плацебо. Дослідники відзначили, що це свідчить про 70% захисту вакцини.

Цікаво, що ефективність зросла до 90% у групі добровольців, яким спочатку давали половину дози, а потім повну дозу. Але чому так сталося, поки незрозуміло.

Це одночасно і тріумф, але й розчарування, адже вакцини від Pfizer і Moderna показали 95% захисту,

– зазначив провідний дослідник випробувань.

Переваги оксфордської вакцини

Плюсом є те, що оксфордська вакцина набагато дешевша, її легше зберігати і доставити в будь-який куточок світу, ніж дві інших.

Зараз у Великій Британії готові до 4 мільйона доз. Однак спершу вакцину повинні схвалити регулюючі органи. Ймовірно, що це станеться в найближчі тижні.

Що відомо про попередні успішні вакцини-кандидати

Вакцина Moderna ефективна на 94,5%. Ціна однієї дози вакцини 25 – 37 доларів.

Pfizer, який розробляє вакцину разом з німецьким BioNTech, підтвердив 95% ефективність своєї вакцини-кандидата.

В обох випадках потрібно зробити два щеплення з інтервалом у кілька тижнів.

Вакцини розроблені за допомогою нової технології передачі РНК (мРНК), щоб навчити імунну систему виробляти антитіла.

Через надзвичайну ситуацію вакцини можуть отримати дозвіл на екстрене (тимчасове) використання до отримання офіційного дозволу.