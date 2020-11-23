Вакцина, которую разработали ученые Оксфордского университета, защитила 70% людей от инфицирования коронавирусом. Это очень показательные результаты, однако предварительные результаты Pfizer и Moderna почти на 95% затмили успех оксфордской вакцины.

Разработка вакцины продолжалась примерно 10 месяцев, пишет ВВС. Правительство Великобритании предварительно заказало 100 млн доз этой вакцины, чего достаточно для иммунизации 50 млн человек.

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В исследованиях принимали участие более 20 тысяч волонтеров.

Результаты последнего этапа исследований

Зарегистрировали 30 случаев COVID-19 у людей, получивших две дозы вакцины, и 101 случай у людей, получивших фиктивную инъекцию – плацебо. Исследователи отметили, что это свидетельствует о 70% защиты вакцины.

Интересно, что эффективность возросла до 90% в группе добровольцев, которым сначала давали половину дозы, а затем полную дозу. Но почему так произошло, пока непонятно.

Это одновременно и триумф, но и разочарование, ведь вакцины от Pfizer и Moderna показали 95% защиты,

– отметил ведущий исследователь испытаний.

Преимущества Оксфордской вакцины

Плюсом является то, что оксфордская вакцина намного дешевле, ее легче хранить и доставить в любой уголок мира, чем две других.

Сейчас в Великобритании готовы до 4 миллиона доз. Однако сперва вакцину должны одобрить регулирующие органы. Вероятно, что это произойдет в ближайшие недели.

Что известно о предыдущих успешных вакцинах-кандидатах

Вакцина Moderna эффективна на 94,5%. Цена одной дозы вакцины 25 – 37 долларов.

Pfizer, который разрабатывает вакцину вместе с немецким BioNTech, подтвердил 95% эффективность своей вакцины-кандидата.

В обоих случаях нужно сделать две прививки с интервалом в несколько недель.

Вакцины разработаны с помощью новой технологии передачи РНК (мРНК), чтобы научить иммунную систему вырабатывать антитела.

Из-за чрезвычайной ситуации вакцины могут получить разрешение на экстренное (временное) использование до получения официального разрешения.

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