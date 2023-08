Реконструктивні операції надзвичайно складні. Такі оперативні втручання не схожі на класичні пластичні операції. Окрім естетичної мети, завданням фахівці є повернення бійцю можливості дихати, їсти, бачити, посміхатися. Зрештою, повірити в себе, щоб жити далі.

Дивіться також Які операції в Україні є безкоштовними: пояснення НСЗУ

Пів року на нулі і фатальний обстріл

Леонід – один із 60 українських захисників, яких прооперувала ця надзвичайна міжнародна команда. Усі військові мали складні мінно-вибухові поранення.

Леонід 25 лютого 2022 року добровольцем пішов до військкомату. Брав участь у боях за Зайцеве, Соледар, Бахмут. Пів року був на нулі, а 15 жовтня потрапив під мінометний обстріл. Осколками йому відірвало більшу частину носа, сильно уразило все обличчя, пошкодило око та обидві руки.

Побратими витягли його з-під вогню. Далі – лікування у Краматорську, Дніпрі, Києві. Стан пораненого стабілізували, витягли уламки, прибрали запалення, але відновити анатомію носа не наважилися.

Шанс жити далі

За складну реконструкцію взялися хірурги у рамках міжнародної місії Face the Future.

Нам вдалося сформувати Леоніду ніс з частини тканин лоба,

– розповіла Наталія Комашко, отоларинголог Івано-Франківської обласної клінічної лікарні, координаторка міжнародної місії.

Потім була косметична реконструкція, щоб надати носу правильної форми. Чоловіку відновили не тільки естетичну, а й фізіологічну функції носа. Тепер він може дихати.

Американські та канадські пластичні хірурги разом з українськими лікарями восени проводитимуть безоплатні операції військовим та цивільним, які постраждали внаслідок війни.

Реконструктивні операції на обличчі та шиї, які повертають пацієнтам можливість нормально дихати та їсти, здійснюватимуть на базі Івано-Франківської обласної лікарні у рамках міжнародної медичної місії Face the future.

Важливо! Якщо ви чи хтось, кого ви знаєте, потребує реконструктивної операції та хоче стати учасником проєкту – заповніть анкету за посиланням.