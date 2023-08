Реконструктивные операции очень сложны. Такие оперативные вмешательства не похожи на классические пластические операции. Кроме эстетической цели, задача специалистов - возвращение бойцу возможности дышать, есть, видеть, улыбаться. В конце концов, поверить в себя, чтобы жить дальше.

Смотрите также Какие операции в Украине бесплатны: объяснение НСЗУ

Пол года на нуле и роковой обстрел

Леонид – один из 60 украинских защитников, которых прооперировала эта чрезвычайная международная команда. Все военные имели сложные минно-взрывные ранения.

Леонид 25 февраля 2022 года добровольцем пошел в военкомат. Участвовал в боях за Зайцево, Соледарь, Бахмут. Полгода был на нуле, а 15 октября попал под минометный обстрел. Осколками ему оторвало большую часть носа, сильно поразило все лицо, повредило глаз и обе руки.

Собратья вытащили его из-под огня. Далее – лечение в Краматорске, Днепре, Киеве. Состояние раненого стабилизировали, извлекли обломки, убрали воспаление, но восстановить анатомию носа не решились.

Шанс жить дальше

За сложную реконструкцию принялись хирурги в рамках международной миссии Face the Future.

Нам удалось сформировать Леониду нос из части тканей лба,

– рассказала Наталья Комашко, отоларинголог Ивано-Франковской областной клинической больницы, координатор международной миссии.

Затем последовала косметическая реконструкция, чтобы придать носу правильной формы. Мужчине восстановили не только эстетическую, но и физиологическую функции носа. Теперь он может дышать.

Американские и канадские пластические хирурги вместе с украинскими врачами осенью будут проводить безвозмездные операции пострадавшим в результате войны военным и гражданским.

Реконструктивные операции на лице и шее, которые возвращают пациентам возможность дышать и есть, будут осуществлять на базе Ивано-Франковской областной больницы в рамках международной медицинской миссии Face the future.

Важно ! Если вы или кто-нибудь, кого вы знаете, нуждается в реконструктивной операции и хочет стать участником проекта – заполните анкету по ссылке.