Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що динаміка перебігу коронавірусу в області залежить від кожного жителя та від органів влади і місцевого самоврядування.

Про це він повідомив на традиційному ранковому брифінгу 4 серпня, повідомляє 24 канал.

Із червоної зони можна вийти, якщо три дні підряд область відповідатиме вимогам національних показників. Для того, щоб область дотримувалась цих показників, потрібно виконувати те, що прописано в постанові Кабміну,

– зазначив Віктор Ляшко.

Станом на сьогодні діють такі національні показники:

заповненість лікарняних місць;

рівень тестування;

відсоток позитивних результатів від усіх проведених тестувань;

динаміка зростання кількості випадків хвороби за останні 7 днів у порівнянні з попереднім тижнем.

Зазначимо, що в Україні з 3 серпня впроваджено нові вимоги до адаптивного карантину. Згідно з ними країну поділятимуть на червону, помаранчеву, жовту та зелену зони залежно від епідеміологічної ситуації в регіоні.

Які обмеження діють в різних зонах / 24 канал