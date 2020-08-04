За яких умов область може вийти з червоної зони: пояснення МОЗ
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що динаміка перебігу коронавірусу в області залежить від кожного жителя та від органів влади і місцевого самоврядування.
Про це він повідомив на традиційному ранковому брифінгу 4 серпня, повідомляє 24 канал.
Із червоної зони можна вийти, якщо три дні підряд область відповідатиме вимогам національних показників. Для того, щоб область дотримувалась цих показників, потрібно виконувати те, що прописано в постанові Кабміну,
– зазначив Віктор Ляшко.
Станом на сьогодні діють такі національні показники:
- заповненість лікарняних місць;
- рівень тестування;
- відсоток позитивних результатів від усіх проведених тестувань;
- динаміка зростання кількості випадків хвороби за останні 7 днів у порівнянні з попереднім тижнем.
Зазначимо, що в Україні з 3 серпня впроваджено нові вимоги до адаптивного карантину. Згідно з ними країну поділятимуть на червону, помаранчеву, жовту та зелену зони залежно від епідеміологічної ситуації в регіоні.
Які обмеження діють в різних зонах / 24 канал