Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что динамика течения коронавируса в области зависит от каждого жителя и от органов власти и местного самоуправления.

Об этом он сообщил на традиционном утреннем брифинге 4 августа, сообщает 24 канал.

Из красной зоны можно выйти, если три дня подряд область будет отвечать требованиям национальных показателей. Для того, чтобы область придерживалась этих показателей, нужно выполнять то, что прописано в постановлении Кабмина,

– отметил Виктор Ляшко.

На сегодня действуют следующие национальные показатели:

заполненность больничных мест;

уровень тестирования;

процент положительных результатов всех проведенных тестирований;

динамика роста количества случаев болезни за последние 7 дней по сравнению с предыдущей неделей.

Отметим, что в Украине с 3 августа введены новые требования к адаптивному карантину. Согласно им страну будут делить на красную, оранжевую, желтую и зеленую зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе.

Какие ограничения действуют в различных зонах / 24 канал