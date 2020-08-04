При каких условиях область может выйти из красной зоны: объяснение Минздрава
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что динамика течения коронавируса в области зависит от каждого жителя и от органов власти и местного самоуправления.
Об этом он сообщил на традиционном утреннем брифинге 4 августа, сообщает 24 канал.
Из красной зоны можно выйти, если три дня подряд область будет отвечать требованиям национальных показателей. Для того, чтобы область придерживалась этих показателей, нужно выполнять то, что прописано в постановлении Кабмина,
– отметил Виктор Ляшко.
На сегодня действуют следующие национальные показатели:
- заполненность больничных мест;
- уровень тестирования;
- процент положительных результатов всех проведенных тестирований;
- динамика роста количества случаев болезни за последние 7 дней по сравнению с предыдущей неделей.
Отметим, что в Украине с 3 августа введены новые требования к адаптивному карантину. Согласно им страну будут делить на красную, оранжевую, желтую и зеленую зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе.
Какие ограничения действуют в различных зонах / 24 канал